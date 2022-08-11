AK Parti Karabük Kadın Kolları seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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AK Parti Karabük Kadın Kolları seçim çalışmalarını sürdürüyor

11.08.2022 13:30
AK Parti Karabük Kadın Kolları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Karabük Kadın Kolları teşkilatı 2023 genel seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Karabük Kadın Kolları teşkilatı 2023 genel seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde toplantılar yapıyor, ziyaretlerde bulunuyor, 'Yüz Yüze 100 Gün' programları dahilinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

AK Kadınların masada, sahada yoğun bir tempoda çalışma sürdürdüklerini belirten AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Hacer Çakır Başoğlu AK Kadın Karabük ile ilçe teşkilatları ile istişare toplantıları düzenledi. Başoğlu, "Her kapıyı çalmak, her gönüle girmek için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı değerlendirdik. 2023'e giderken 100 yıllık bir geçmişin 5'te 1'ine milletle gönül gönüle vererek nice zaferler sığdırdık. Bugüne kadar ülkemize kattığımız kazanımlar, sadece 2023'ün değil aynı zamanda 2071'in de taahhüdüdür. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın meşalesini yaktığı, milletimizin bağrına basarak büyüttüğü bu kutlu gönül yolculuğu, ilelebet sürecek." ifadelerinde bulundu. Başoğlu AK Kadın Karabük teşkilatı buluşmaları için geldiği Karabük'te bir hafta boyunca ilçelerde istişare toplantılarında ve ziyaretlerde bulundu.

2023 çalışmaları çerçevesinde çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zorlu yolculukta Türkiye sevdamızla çalışıyoruz" dedi. 'Yüz Yüze 100 Gün' programları çerçevesinde de ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiklerini belirten Öksüzoğlu, ziyaretlerde memnuniyetle karşılandıklarını ifade etti.

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Başoğlu'nun ilçe ziyaretlerinde İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, İl Kadın Kolları teşkilatı ve ilçe Kadın Kolları teşkilatları hazır bulundu. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Karabük Kadın Kolları seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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