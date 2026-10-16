AK Parti Karabük milletvekilleri ve İl Başkanı, KTSO'nun yeni yönetimini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Karabük milletvekilleri ve İl Başkanı, KTSO'nun yeni yönetimini ziyaret etti

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AK Parti Karabük milletvekilleri ve İl Başkanı, KTSO\'nun yeni yönetimini ziyaret etti
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer, KTSO'nun yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni yönetime başarılar dilenirken, Karabük'ün ticaretine ve sanayisine katkı temennisi dile getirildi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük İl Özel İdare Başkanı Ahmet Kirman ve partililer, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) yeni yönetimine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti heyetini, TSO Başkanı Ömer Ayar, TSO Meclis Başkanı Murat Sönmez ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

İl Başkanı Ferhat Salt, göreve yeni başlayan kurum müdürlerini ziyaret ettiklerini, bu çerçevede de yeni TSO yönetimine de hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Salt, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayar ve Meclis Başkanı Sönmez ile yönetim kurulu üyelerine görevinde başarılar diledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Şahin de yeni yönetime başarılar dilerken, yeni yönetimin Karabük'ün ticaretine ve sanayisine güzel işler yapmalarını temenni etti. İktidar partisinin mensupları olarak ellerinden geldiğince Karabük'ün ticaretine, sanayiine şimdiye kadar katkıda bulunmaya ellerindeki imkanlar ölçüsünde çaba harcadıklarını ifade eden Şahin, "Bundan sonra da yine tüm gücümüzle inşallah sizlerin yanınızda olacağız, şimdiye kadar olduğu gibi. Ticaret Odası'nda şimdiye kadar vazife falan emeği geçen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Bu bir bayrak yarışıdır, demokratik usullerle burada bir yarış oldu, nihayetinde seçimin de olduğu her yerde rekabet olur. Bu da doğaldır ama bayrak yarışıdır, hizmet yarışıdır biz öyle değerlendiriyoruz. Karabük birlik ve bütünlük içerisinde her anlamda kendini geliştirmeye inşallah devam edecek. Bizler de sizlerle mesai arkadaşı olacağız. İnşallah hep beraber, bura Ticaret Odası'nda çaycısından başkanına kadar inşallah Rabbim güzel işler yapmayı nasip eder" dedi.

"Karabük'ün kalkınması, gelişmesi, sanayisinin büyümesi için gayreti göstereceğiz"

AK Parti Karabük Milletvekili Keskinkılıç da yeni TSO yönetimine görevinde başarılar diledi. Yeni Karabük vizyonunda hep birlikte ilerleyeceklerini vurgulayan Keskinkılıç, "Karabük'ün daha çok kalkınması için, gelişmesi için, sanayisinin büyümesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Karabük'ün ikinci OSB'si hayat bulmaya başladı. Onu hep birlikte daha da motive ederek hızlıca hayata geçireceğiz. Lojistik merkezimiz var, Filyos Limanı meselesi var. İnşallah yarın da inşallah Filyos Limanı meselesinde orada birlikte olacağız, onu konuşacağız. Yine bunun yanında Karabük'ün sanayisinin ticaret kesiminin bir takım kendi sıkıntıları var. Onları da birlikte yürüteceğiz. İnşallah Karabük'te başarılı bir çalışma dönemi geçiririz diyoruz" diye konuştu.

"TSO tek başına hiçbir şey yapabilme kabiliyeti yoktur"

TSO Başkanı Ayar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. TSO'da görev yapmış eski yöneticilere de teşekkür eden Ayar, herkesin Karabük'e hizmet üretme gayretinde olduğunu kaydetti. "Hizmet üretme noktasında şunu çok iyi farkındayız; yıllardır sivil toplum örgütlerinde görev yapan insanlar olarak, eğer bir şehirde birlik beraberlik yoksa bu şehre herhangi bir hizmeti istenildiği üzere getirebilmek çok mümkün değil." diyen Ayar, şunları kaydetti:

"Devleti, iktidarı, sivil toplum kuruluşları, bürokrasi hepsi el el verip şehir için bir şeyler yapma gayreti içerisinde oluyorsa bunu hep görüyoruz, o şehirler bir adım öne çıkıyor, bir adım önde oluyor. Şükür ki biz de Karabük'ümüzde böyle bir süreci yaşıyoruz. Sivil toplum örgütleri ile teşkilatları ile milletvekilleriyle, yerel yönetimleri ile hep beraber el ele tutuşmuş bir Karabük, ahenk içerisinde koşan ir Karabük, biz de Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu çarkın içerisinde ne kadar rol alabilir ne kadar katkı sunabilirsek bu da bizim bir şerefimiz olacaktır. Ticaret ve Sanayi Odası tek başına hiçbir şey yapabilme kabiliyeti yoktur, bir şeyler yapabilmesi için hükümetten destek almak zorundadır, hükümetin gücünü, kuvvetini Karabük'te hissetmek durumundadır. Burada böyle hissettirecek hükümette de aramızdaki bağı kuracak yapılar kimdir? Öncelikle teşkilatlarımız, akabinde de milletvekillerimiz ve yine yerel yönetimlerimiz. Biz bunlarla beraber hareket ettiğimiz müddetçe Karabük'te inşallah bugüne kadar olan, hizmet yapan arkadaşlarımızın hizmetinin üstüne bir kademe daha koyabilirsek mutlu olacağız. Amacımız, gayemiz budur. Bu anlamda görüyoruz ki; işte Karabük'ün ahengi bugün burada da yansıyor. Vermiş olduğunuz destekler için gelip burada bize güç kuvvet kattığınız için hepinize şükranlarımızı sunuyoruz."

TSO Meclis Başkanı Murat Sönmez de ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti. Sönmez, "Bu dönem önceliğimiz birlik beraberlik içerisinde Karabük'ümüzün ticaretine, sanayisi, ekonomisine katkı vermek. Bu doğrultuda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve kurumlarımızla uyum içerisinde birlik beraberlik, Karabük'ün menfaatleri doğrultusunda çalışmak önceliğimiz olacaktır. Ortak paydamız Karabük, ortak hizmet anlayışımız Karabük'ümüzün kalkınmasıdır. Bu doğrultuda hareket etmeyi birinci öncelik olarak gaye edineceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
KeskinkılıçCem ŞahinAK PartiPolitikaKarabükEkonomiGüncelSon Dakika

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