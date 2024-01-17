 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Karabük'te Belediye Başkan Adayını Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Karabük'te Belediye Başkan Adayını Belirledi

AK Parti, Karabük'te 31 Mart Yerel seçimleri öncesi belediye başkan adayını Özkan Çetinkaya olarak belirledi. Çetinkaya, daha önce AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı, Belediye meclis üyeliği ve AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak toplantı ile resmi olarak açıklanacak olan Çetinkaya, sürecin şehir için hayırlı olmasını temenni etmiştir.

AK Parti Karabük\'te Belediye Başkan Adayını Belirledi
17.01.2024 - 17:07,
Abone Ol

AK Parti Karabük'te 31 Mart Yerel seçimleri öncesi belediye başkan adayını Özkan Çetinkaya olarak belirledi.

Daha önce AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı, Belediye meclis üyeliği ve son olarak AK parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Ocak Perşembe günü Ankara'da düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna açıklanacak olan Özkan Çetinkaya, İl binasında ilk duygularını gazetecilerle paylaştı.

Sürecin şehrimiz içinhayırlı olması temennisinde bulunan Çetinkaya, " Bu süreçte birlik ve beraberliği temin ve tesis eden, bize her zaman kalite ve ivme katan, partimizin hizmetkarı olmuş aday adaylarımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 12 yıllık parti tecrübem var. Aday adaylarımızla her zaman bir olduk, birlik olduk. Bundan sonra da bu kıymetli büyüklerimle her zaman istişarede ve birlik beraberlikte kalacağımıza sözünü veriyorum. Sürecin hepimiz için ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Heyecanlıyız, heyecanlı ve dinamik bir partiyiz. Biz hizmete aşık bir partiyiz. Bugünde bunun heyecanını burada görüyoruz. İnşallah süreç 31 Mart'ta Karabük'ümüze hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise, " Yol haritamızı çok daha önceden planlamıştık. Bugün alacağımız icra kurulu kararlarında, teşkilatımız, partimiz ve Karabüklülere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği start ile çalışmalarımıza hızlıca başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Açıklamaları ardından Çetinkaya, tebrikleri kabul etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çetinkaya, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Karabük'te Belediye Başkan Adayını Belirledi - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:20:20. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Karabük'te Belediye Başkan Adayını Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement