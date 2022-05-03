AK Parti Karabük teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
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AK Parti Karabük teşkilatı bayramlaştı

03.05.2022 00:58
AK Parti Karabük teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşma, AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde Kemal Güneş Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İlçe Başkanları, İl ve Merkez İlçe, İl Kadın ve Gençlik Kolları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti İl Başkanı Altınöz, Milletvekilleri Ünal ve Güneş'in yanı sıra AK Parti Genel Merkez Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan bayramlaşma programına katılanların tek tek bayramını kutlarken vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti.

İl Başkanı Altınöz ve milletvekilleri birer konuşma yaptığı bayramlaşma programı fotoğraf çektirme ile sona erdi. - KARABÜK

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, AK Parti, Karabük, Güneş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Karabük teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika


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