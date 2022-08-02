AK Parti teşkilatı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
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AK Parti teşkilatı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

02.08.2022 01:15
AK Parti teşkilatı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

AK Parti Karabük teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti Karabük teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Tüm kadrolarıyla sahada olan AK Parti Karabük teşkilatı mensupları 2023'te yapılacak seçimler için çalışmalara başladı. Ziyaretlerde millete yapılan yatırımlar, koalisyon dönemlerindeki karışıklıklar ve gençlere eski Türkiye'de yaşananlar aktarılıyor.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, tüm ilçeler ziyaret edilerek vatandaşlarla bir araya gelindiğini belirtti.

AK Parti olarak sürekli sahada olduklarını ve milletinin emrinde olduklarını ifade eden AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu ve Cumhuriyet tarihinin en fazla yatırımının kendi dönemlerinde hayata geçirildiğini söyledi.

Başlatılan uygulama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek ziyaretlerin gün gün itinayla planlandığını söyledi.

Altınöz, gönüllere sefer etme kararı aldıklarını belirterek, "2023'te AK Parti'mizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da en güzel sonucu alması için Karabük olarak en iyi desteği vereceğiz. Türkiye'nin yükselişine 2023'te de katkı sunabilmek, Karabük'ün hak ettiği konum ve hizmetleri kazanabilmesi için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Ziyaret programları çerçevesinde Karabük'ün dört bir yanında vatandaşların sorunlarının ve önerilerinin dinleneceğini söyleyen Altınöz, AK Parti'nin 20 yıldır bunu bir gelenek haline getirdiğini vurguladı.

"Gayretlerimiz, milletimizin refahı içindir"

Milletin sorunlarına çözüm üretmek ve onlarla ilgilenmez siyasi şuur ve şiarlarının bir gerekliliği olduğunu kaydeden Altınöz, "AK Parti'nin bu ülkeye yaptığı hizmetleri ve geleceğin planlarını her zaman, her yerde, herkese ve her dilde anlatacağız. Gayretlerimiz, milletimizin refahı içindir." ifadelerini kullandı.

Altınöz, AK Parti Karabük teşkilatının 3 günde ilçelerde toplam 40 köy ve mahallelerin karış karış gezildiğini aktardı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti teşkilatı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

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