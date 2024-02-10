AK Parti Kars'ta Yerel Seçimler İçin Aday Tanıtımı Yaptı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kars'ta Yerel Seçimler İçin Aday Tanıtımı Yaptı

AK Parti Kars\'ta Yerel Seçimler İçin Aday Tanıtımı Yaptı

AK Parti, Kars'ta yapılacak olan 31 Mart 2024 yerel seçimleri için 7 ilçe ve 1 beldede belediye başkan adaylarını tanıttı. Programa birçok parti üyesi ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan Adayı da katıldı.

10.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:42
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AK Parti Kars'ta 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimleri için 7 ilçe ve 1 beldede gösterdiği belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.

Devlet Su İşleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, AK Parti Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İnci, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, il Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötügen Senger, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program yapılan konuşmaların ardından 7 ilçe ve 1 belde belediye başkanlarının tanıtılmasıyla son buldu. - KARS

Kaynak: İHA

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