AK Parti Kayapınar ilçe danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Adalet ve Kalınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı, Kayapınar ilçe danışma meclisi toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyeleri Suna Kepolu Ataman ve Alaattin Parlak, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale il kademeleri, ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ile partililer katıldı.

"2023 hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Oluşturulan meclis divanlarının ardından konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, "Bizler 18 Haziran 2023 tarihine kadar gece gündüz demeden, dur durak bilmeden kadın erkek, genç yaşlı herkese bir şekilde ulaşacağız. İnşallah 2023'te Diyarbakır'ı kazanacağız. Gün safları sıklaştırma vaktidir. Gün birlik, beraberlik vaktidir. Gün, aramızdaki varsa birtakım ayrılıkları kenara bırakmak, kendimizi bir tarafa bırakarak milletimizi, halkımızı ve şehrimizi öne çıkarma vaktidir. Onun için canla başla çalışıyor, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizler AK Parti olarak güçlü bir aileyiz. Bu güne kadar Cumhurbaşkanımızın önderliğinde girilen tüm seçimlerden alnımızın akıyla çıktık. Bundan sonra da bu böyle olacak. 3 Kasım 2002 ülkemizin yeni çağının başlangıç tarihi oldu. Türkiye o günden bu güne büyüdü ve gelişti. İnşallah yeni kadrolarla birlikte 2023 hedefine de emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu dönem bir ve beraber olma, safları sıklaştırma zamanı" dedi.

"Sorunlarımızı tartışıp Diyarbakır için önemli adımlar atarız"

Diyarbakır için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını da hatırlatan Başkan Aydın, "Bizler kavgadan ve ayrılıklardan yana değiliz. Şehrimiz için ortak bir hedef doğrultusunda enerjimizi boşa harcamadan çalışmayı amaçlıyoruz. İnşallah danışma meclis toplantılarında bir araya gelerek sorunlarımızı tartışıp Diyarbakır için önemli adımlar atarız. Bizim bir araya gelmekten ve konuşmaktan yana bir sorunumuz, sıkıntımız yok" diye konuştu.

"Omuz omuza verip yeniden büyük bir mücadeleye başlayacağız"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi ve İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman ise "Teşkilatlarımızda görev almış, partimize oy vermiş insanlardan gönlü kırılmış olanlar olabilir onların hepsine ulaşacağız ve her birinin yeniden gönlünü alarak büyük ve güçlü Türkiye yolunda omuz omuza verip yeniden büyük bir mücadeleye başlayacağız. Bu saatten itibaren Liderimizin işareti ile 2023 yılında gerçekleştirilecek seçim için kollarımızı sıvamamız ve sahaya çok güçlü bir şekilde inmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR