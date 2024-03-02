AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm: Hayal tüccarlarına Kayseri\'de verecek 1 tane oyumuz yok

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Teşkilat Buluşması programı düzenlendi. Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, "Hayal tüccarlarına Kayseri'de verecek 1 tane oyumuz yok" dedi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "Hak yolunda Vav gibi eğilirken, haksızlık karşısında Elif gibi dimdik duran bir liderimiz var. Allah'a hamdolsun, onunla birlikte yol yürümekten keyif alırız, gurur duyarız, iftihar ederiz, yorulmayız ve yorulmak bilmeyiz. Memduh başkanımızın, tüm belediye başkanlarımızın, tüm teşkilatımızın bu şehrin her sokağında izi kaldı ve kalmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki; "Teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat varsa zafer vardır" diyor. Bu sözlerle teşkilatımızı el üstünde tutuyor, kıymet veriyor. Biz de o kıymetin karşılığında ona bu vefa borcunu ödemek için burada gece gündüz demeden 31 Mart akşamına çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Kayseri'de bereket var hamdolsun. Biz sizlerden güç alıyoruz, sizler olmasanız bizler hiçbir şeyi başaramayız. Cumhurbaşkanımızın inandığı Büyük Türkiye davasına bin tane Fatih Üzüm feda olsun. Biz bu partide çaycılık görevi de verilse yaparız, koş derlerse koşarız, dur derlerse dururuz ve yap derlerse yaparız. Yeter ki Cumhurbaşkanımız başımızda olsun. Bizim maceraperestlere, hayalperestlere, hayal tüccarlarına, acemilere Kayseri'de verilecek bir tane oyumuz yok. Gerçek belediyecilik Cumhur İttifakı'dır. Bizler 31 Mart akşamı sandıklara damga vurmaya hazırız. Bizim tüm ilçelerde adayımız tektir. Cumhur İttifakı'nın adayı tektir başka yoktur. Bunu her yerde söylüyorum; AK Parti logosunu gördüğümüz yerde AK Parti'ye MHP logosunu gördüğümüz yerde MHP'ye gönül rahatlığıyla oylarımızı vereceğiz. Yine 17-0 yakalayacağız Allah'ın izni ile" dedi.
Teşkilatla anlam ifade ettiklerini ve onlar varsa kendilerinin olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise, "Burada harika bir tablo oluşturmuşsunuz. Gerçekten teşkilatımızın her kademesinde adeta yıllarca hizmet etmiş olan hiçbir kardeşimizi dışında bırakmamak sureti ile bir araya getirmişsiniz. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolü olduk. Biz sizlerle gurur duyuyoruz sevgili gençlerimiz. Bu anlayış içerisinde her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Biz teşkilatla anlam ifade ederiz. Bunun farkındayız. Siz varsanız biz varız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak yeter de artar diye buradan paylaşıyoruz. Yıllardır sizlere hizmet ediyoruz. Bir aile anlayışı içerisinde elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızla bilge insan Sayın Bahçeli'nin el ele verdiği, adeta ülkemizin bekası, insanlığın umudu olarak görülen o anlayış içerisinde Kayserimize de biz Cumhur İttifakı olarak adeta Kayseri Cumhur'un kalesidir diyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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