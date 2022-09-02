Tamer, doktorlara seslendi: "Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk" - Son Dakika
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Tamer, doktorlara seslendi: "Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk"

02.09.2022 16:32
Tamer, doktorlara seslendi: "Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, doktorların hem maaşlarını hem de itibarlarını kendilerine teslim ettiklerini söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, doktorların hem maaşlarını hem de itibarlarını kendilerine teslim ettiklerini söyledi.

Tamer, Melikgazi Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'nde yaptırılacak olan aile sağlığı merkezinin temel atma törenine katıldı. Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Biz ne zaman Ankara'dan gelsek hafta sonu her zaman ya bir temel attık ve ya da bir açılış yapıyoruz. Bugün de seçim yapıyoruz. Özellikle sağlıkta dönüşüm ile bir reform yaptığımız, sağlık sisteminde Kayseri'ye baktığımız zaman Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunda emekleriniz büyük değerli başkanım. Çünkü ben biliyorum ki şimdiye kadar hem Talas'ta hem de burada bununla beraber 17 tane sağlık merkezini yapmış olacaksınız. Dolayısıyla sağlığa verdiğiniz katkı, takdire şayan bir durum . Kayseri'de 103 tane aile sağlığı merkezi var. 472 tane de doktor arkadaşımız burada sizlere hizmet veriyor. Hizmet etmeye çalışıyor. Doktorların hakkı ödenmez. Bir pandemi dönemi geçirdik. Bu pandemi döneminde tüm dünyada gelişmiş olan ülkeler o gelişmiş ülke dediğimiz ülkeler patır patır döküldüler. Hastaları dışarıda kaldı, sedyede kaldı. Hatta cenazelerini bile belediyeler topladılar. Türkiye'de dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu, hep aşkım dediği ve büyük bir gururla her zaman ifade ettiğimiz Şehir Hastaneleri'ni hizmete soktuğumuz ve bundan dolayı da pandemi dönemini hiçbir sıkıntı olmadan atlattığımız bir dönemi arkada bıraktık. Bu arada hayatını kaybeden doktor arkadaşlarım oldu. Buradan onlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Bir kez daha saygıyla, minnetle onları anıyoruz" şeklinde konuştu.

Tamer, "Muhalefet biliyorsunuz doktorlarla ilgili çok farklı şekilde ifade etmeye çalıştılar. İnkar ettiler. O zaman da söylemiştik. Doktorlar bizim canımız, ciğerimiz, onlar baş tacımız demiştik. Onlar da aralık ayında çıkarttığımız doktorların iyileşmesiyle ilgili anlamsız bir şekilde propaganda yapmaya başladılar. Devam etmişlerdi. Meclis kapanmadan önce doktorların maaşlarının iyileştirmeleriyle ilgili bir kanun teklifi vermiştim. Allah'a şükür şu anda görüyoruz ki hepsi çok memnun. Hepsi son derece sevgiyle ve mutluluk içerisinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Buradan onlara bir cevap olarak söylüyorum. Değerli doktor arkadaşlar, sizlerin emeklerinizi her zaman bildik, onlara saygı duyduk ve siz hak ettiğiniz, gerekli olan, bizim vermemiz gereken hem maaşınız hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk. Kürsüde bana o zaman şunu söylemişlerdi. Aralık ayında 5 maddelik bir kanun teklifimizi geri çekmiştik. Çünkü eksik kalmıştı. O zaman 5 bin lirayı ön plana sunuyorlardı. Ben de onlara kürsüden Kayseri tabiriyle şunu söylemiştim. Bakın arkadaşlar bizim orada cücükleri güzün sayarlar demiştim. Siz güzü görelim demiştim. Şu an itibariyle de o güz geldi. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Aldıklarını da güle güle harcasın diyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

İsmail Tamer, Milletvekili, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tamer, doktorlara seslendi: 'Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk' - Son Dakika

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