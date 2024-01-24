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AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan - Son Dakika
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AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Keçiören Belediye Başkan adayını açıkladı. Zafer Çoktan, 1974 yılında Ankara Keçiören'de doğmuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve avukatlık yapmıştır. 2014 yılından beri AK Parti Keçiören İlçe Başkanı olarak görev yapmaktadır.

AK Parti\'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan
24.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 15:50
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan oldu.

ZAFER ÇOKTAN KİMDİR?

Zafer Çoktan, 1974 yılında Ankara Keçiören'de dünyaya gelmiş ve lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Refah ve Fazilet partilerinde çeşitli görevler üstlenen Çoktan, mezuniyetinin ardından avukatlık yapmaya başlamıştır. 2014 yılında AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiş ve aynı zamanda Keçiören Belediyesi Meclis Üyeliği görevini sürdürmüştür. Halen AK Parti Keçiören İlçe Başkanı olarak görev yapan Çoktan, evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

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