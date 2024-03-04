AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Aslan, Kırşehir Osmanlı Ocakları İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Aslan, Kırşehir Osmanlı Ocakları İl Başkanı Alparslan Aşkın'ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Aslan, Kırşehir Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl binasında gerçekleşen ziyarette Kırşehir Osmanlı Ocakları İl Başkanı Alparslan Aşkın, yönetim kurulu üyeleri ve il teşkilatı hazır bulundular.
Kırşehir Osmanlı Ocakları İl Başkanı Alparslan Aşkın ve dernek üyeleriyle sohbet eden Aslan, burada yaptığı konuşmada, tevazu, samimiyet ve gayretle önemli projelere imza atacaklarını belirtti.
AK Parti'nin bu günlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve karşılık beklemeden gece gündüz çalışan Osmanlı Ocakları sayesinde geldiğini işaret eden Aslan, "Bizim Osmanlı ruhuna ve bunu en iyi yansıtan Osmanlı Ocakları'na her daim ihtiyacımız var. Bugüne kadar AK Parti'ye verdikleri katkılardan dolayı Osmanlı Ocakları'nın her neferlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette konuşan İl Başkanı Alparslan Aşkın, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi:
"AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Aslan'ı İl Başkanlığı'mızda ağırladık ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Belediye Başkan adayı Dr. Osman Aslan'ın seçilmesi durumunda güzel projelere imza atarak Kırşehir'imize önemli hizmetler yapacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayımıza çıkmış oldukları bu kutsal görevde başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun." - KIRŞEHİR
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