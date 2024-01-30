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AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'e gerçek belediyeciliği gösterecek - Son Dakika
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AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'e gerçek belediyeciliği gösterecek

Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak'ta temelleri sağlam atılan projelerle İzmir'e gerçek belediyeciliği göstereceklerini söyledi. Konak'ın potansiyelini ortaya çıkaramadığını belirten Çankırı, sorunları yerinde görmek için sokak sokak ziyaretler yapacaklarını ve hızlı çözümler üreteceklerini vurguladı.

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir\'e gerçek belediyeciliği gösterecek
30.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:20
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AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak'ta ihtiyaç duyulan tüm alanlarda temelleri sağlam atılan projelerle İzmir'e gerçek belediyeciliği göstereceklerini söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe teşkilatı ve gazetecilerle bir araya gelen Çankırı, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Çankırı, yaptığı açıklamada başkanlığa aday olduğu Konak'ın Milli Mücadelenin başlatıldığı, ilk kurşunun atıldığı, kararlılığın, cesaretin ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu söyledi.

Konak'ın bilim insanları, başarılı sporcular, hafızalara kazınan şarkılarıyla ünlü isimler ve iz bırakan siyasetçilerin doğduğu yer olduğunu ifade eden Çankırı, ilçenin hak ettiği yeri bulamadığını, belediye yönetimlerinin doğru olmayan politikaları yüzünden güçlü potansiyelini ortaya çıkaramadığını belirtti.

Kadifekale gibi kentin fotoğrafının çekilebildiği bir bölgede heyelan tehlikesinin doğurduğu göç sorunuyla, Kordon'da da kokan körfez sorunuyla karşılaşıldığını dile getiren Çankırı, Saat Kulesi'nin de çevre düzenlemesi adı altında yıllardır yalnız bırakıldığını söyledi.

Çankırı, Türkiye Yüzyılı'nda ayrıştırmadan, ötekileştirmeden kalpten kucaklaşan bir düsturla Konak'a hak ettiği itibarı kazandıracaklarını belirterek, Konak'ın bir döneminin daha heba olmasını istemediklerini söyledi.

Sokak sokak ziyaretler yaparak sorunları yerinde göreceklerini dile getiren Çankırı, "Belediye olarak hızlı çözümler üretmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. Konak'ta ihtiyaç duyulan tüm alanlarda temelleri sağlam atılan projelerle İzmir'e gerçek belediyeciliği göstereceğiz. Konak'ı birlikte geliştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İleri, daima ileri' diyeceğiz. Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı önünde 'Konak için gelişimin tam zamanı' diyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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