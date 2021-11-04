AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, belediyenin 2022 bütçesini eleştirdi - Son Dakika

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Meclisi'nden geçen 2022 yılı bütçesini eleştirerek, "Konak Belediyesi bırakın yeni hizmet yapmayı bu bütçeyle personel maaşını dahi ödeyemeyecek duruma gelecektir." dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Başdaş, ilçe belediyesinin borçluluğunun gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Kabul edilen 2022 bütçesinde 73 milyon lira borç gözüktüğünü anlatan Başdaş, "Bu rakam gelecekte daha da artacak. Bu bütçe Konak'a hizmet bütçesi değil, günü kurtarma bütçesidir. 2022 yılı bütçesi 634 milyon lira, Cumhur İttifakı tarafından reddedilse de CHP'nin oyları ile kabul edildi. 634 milyon liralık bütçenin gerçekleşme payı ise yüzde 75. Konak Belediyesi'nin genel giderleri 490 milyon lira. Hiçbir şey yapmasak bile 15 milyon lira açık vereceğiz. Konak Belediyesi bırakın yeni hizmet yapmayı bu bütçeyle personel maaşını dahi ödeyemeyecek duruma gelecektir." diye konuştu.

Abdül Batur'un seçilmesinden bu yana Konak Belediyesi'ne bağlı Sosyal Yardımlar Müdürlüğü'nün bütçesinin sürekli düştüğünü vurgulayan Başdaş, 2019 yılında müdürlüğün bütçesinin 3 milyon 300 bin liradan 2022 yılında 1 milyon 600 bin liraya düşürüldüğünü söyledi.

"Mimarlar Odası'nın itirazı danışıklı dövüş"

Gültepe imar planlarına, Mimarlar Odası'nın yaptığı itiraz sonucu yürütmeyi durdurma kararı alınmasının ise "danışıklı dövüş" olduğunu savunan Başdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılı Ağustos ayında bizim çekincelerimiz ve şartlı onaylarımızla planlar belediye meclisimizden oy birliği ile geçti. Projedeki hataların ve oluşabilecek mağduriyetlerin zaman içerisinde düzelmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. İnsanımıza her fırsatta umut veren Batur, verdiği sözleri tutamıyor. Planlara gelen 6 bin 317 itiraza kulak asmadan mecliste reddettiren başkan, parselizasyon planlarının önce mart, sonra ağustos ve son olarak ekim ayında açıklanacağını söyledi. Daha parselizasyon planlarını açıklayamayan başkanın imdadına Mimarlar Odası yetişti. Biz başkanın çıkış yolu bulamayınca kendini mağdur göstermek için Mimarlar Odası'na itiraz telkininde bulunduğunu düşünüyoruz. 'Biz yapacaktık ama mahkeme durdurdu' diyecek. Halkımız gerçekleri biliyor. Bu ucuz numaralarından sıkıldık. Başkan yapamıyorsa suçu başkalarında değil kendi beceriksiz yönetiminde arasın."

Hükümet tarafından ilçeye yapılan yatırımları da hatırlatan Başdaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir ziyaretinde Yeşildere'deki Atatürk Rölyefi'nin olduğu alandan geçerken mevcut görüntünün İzmir'e yakışmadığını söylediğini, bu alandaki Büyükada, Vezirağa ve Lale Mahallelerinin bakanlık tarafından dönüştürüleceği müjdesini verdiğini söyledi.