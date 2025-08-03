AK Parti Konya İl Teşkilatı Yaz Saha Programı\'nı Tanıttı

Konya'da "AK Parti Konya İl Teşkilatı ve Milletvekili Yaz Saha Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Dere Sosyal Tesisleri'nde AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın organize ettiği yaz dönemi tanıtım ve piknik etkinliğinde, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca basın mensuplarıyla buluştu. Programda konuşan İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya'daki tüm belediyelerin gece gündüz çalıştığını söyledi. Özgökçen, "2001 yılından bu yana Konyalı hemşehrilerimiz AK Parti'mize, genel başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza her dönem ziyadesiyle destek olmuştur. Bundan sonra da destek olmaya devam edecektir. Aramızdaki bağ, genel başkanımızla Konyalı hemşehrilerimizin arasındaki bağ, Cumhurbaşkanımızın sözleriyle her zaman için kalplere nakşedilmiştir. Yaz dönemi içerisinde Konya'nın tüm ilçelerinde merkezden başlamak üzere sorunları yerinde çözmek, vatandaşlarımızın problemlerini dinleme noktasında milletvekillerimizle birlikte yarından itibaren sahaya çıkıyoruz. Öncelikli olarak Konya merkezde çalışmalarımıza başlayacağız. Daha sonra 28 ilçemizi en ücra noktasına varıncaya kadar ziyaret edeceğiz ve bu ziyaretlerimiz neticesinde de problemleri inşallah hep beraber çözmeye gayret edeceğiz" diye konuştu. - KONYA