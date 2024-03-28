Politika

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram gençliği ile sahurda buluştu.

Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde sınavlara hazırlanan gençlerle gerçekleşen buluşma bir keyifli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Milletvekili Özer ve Başkan Kavuş ile aynı sofrada sahur yapma fırsatı yakalayan gençler başkanlarla birlikte olmanın mutluluğunu da yaşadı.

AK Parti olarak gençliğe her zaman inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, sahur programında gençlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. AK Parti Hükümetlerinin ve AK Partili Belediyelerin, gençlerimizin daha iyi yetişmeleri adına önemli projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Dolular; "Gençlere yaptığımız yatırımlarla, geleceğin büyük Türkiye'sinin temellerini attık. İnşallah gençlerimiz de bu temele sahip çıkacak, üstlerine düşen görevi en güzel şekilde yerine getirecek, daha çok çalışarak aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaklar" dedi.

"Gençlerimiz göz bebeğimizdir"

Ramazan ayının güzel manevi ikliminde gençlerle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Meram Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, "Gençlerimize daha önceki ziyaretimizde bir söz vermiştik. Bu söze binaen gözbebeğimiz gençlerimizle bereketli bir sahur yemeğinde bir araya geldik. Keyifli ve eğlenceli sohbetlerimiz oldu. Onların da çok keyif aldığını gördük. Gençlerle sohbet bize enerji veriyor. Onlar geleceğimizin teminatı ve bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Tarihini, kültürünü ve medeniyet köklerini bilen bir gençliğe sahip olan toplumlar ancak geleceğe güvenle bakabilir. Bu bilinçle gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi, kültürle sanatla iç içe olması ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için ortaya koyduğumuz çalışmalarımızdan bahsettik. Onlar memnuniyetlerini iletirken biz de onlar için daha fazlasını yapacağımızın sözünü verdik. Her birine bu güzel gece için teşekkür ediyorum. Allah yollarını bahtlarını açık etsin" şeklinde konuştu.

"Geleceğimizi gençlerimizin enerjisi şekillendirecek"

Gençliğin, milletlerin geleceği ve güvencesi olduğuna vurgu yapan AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de yaptığı açıklamada; "Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden biriyiz. Sahip olduğumuz bu kıymetle ve geleceğimizi gençlerin enerjisinin şekillendireceği bilinciyle AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar pek çok değerli ve hassas adımlar attık. Geleceğimize anlam katacak olan gençlerimizin iyi şartlar altında nitelikli eğitim almaları ve sosyal hayatlarını en güzel şekilde yaşamaları adına attığımız adımlara yerel yönetimlerimiz de önemli destekler verdi. İşte bu uyumla gençlerimiz, sahur yaptığımız bu merkez gibi pek çok merkez kazandı. İnşallah böyle yerlerde yetişen gençlerimizle ülkemizi en güzel şekilde imar etmeye dünyaya yön vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA