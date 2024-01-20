AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay Oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı ise Aziz Yeniay oldu.

AZİZ YENİAY KİMDİR ?

1963 yılında Malatya'da doğan Aziz Yeniay, Türk siyasetine, idarecilik ve iş dünyasına uzun yıllar boyunca hizmet etmiş bir isimdir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayarak inşaat mühendisi olarak yetişen Yeniay, bir süre serbest mühendislik ve müteahhitlik alanlarında çalışmıştır.

SİYASİ HAYATI

1992 yılında Güngören'den Meclis Üyesi olarak siyasi kariyerine başlayan Yeniay, 1992'den itibaren Esenler ve 1999'dan itibaren Zeytinburnu ilçelerinde meclis üyeliklerine devam etmiştir. 1995-2009 yılları arasında ise tam 9 yıl süreyle İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2004 yılından Mart 2014 yerel seçimlerine kadar, toplamda 2 dönem boyunca Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yeniay, bu süre zarfında planlı kentleşme, kentsel risklerin azaltılması, kent ve kentlilik bilinci, yeşil binalar ve çevresel değerler, kentsel dönüşüm projeleri gibi konularda önemli çalışmalara imza atmıştır.

2014 seçimlerinde aday olmayarak serbest çalışmaya başlayan Aziz Yeniay, halen Torunlar Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Son olarak, siyasete geri dönüş yapan Yeniay, 2024 Mahalli İdare Seçimleri'nde Küçükçekmece'den 10 yıl sonra tekrar aday gösterilmiştir.