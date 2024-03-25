AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptığı sırada programı takip eden gazeteciye, "Oğlum çekip durma, işine bak, çarparım." dedi. Gazeteci, 'Size yakışmıyor." diye uyarıda bulunarak tepki gösterirken yaşanan o gergin anlar kameralara yansıdı.
Siyasi partilerin yöneticileri, seçim çalışmaları kapsamında sahaya inerek partisinin adaylarına destek istiyor. Bu kapsamda çalışmaların sürdüğü illerden biri olan Kütahya'da seçim atmosferine yakışmayacak görüntüler kayda geçti. Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, seçim çalışmalarını takip eden bir gazeteciye 'İşine bak, çarparım." dedi.
Başkan Önsay'ın sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran basın mensubu, "Başkanım çekeceğiz, işimizi yapıyoruz biz." sözleriyle yanıt verdi. Ortam bir anda gerilirken, gazeteci, "Bakın size yakışmıyor bu. Ben gazeteciyim ve şu anda milletvekilimiz var, belediye başkan adayımız var." diyerek Ak Parti İl Başkanı Önsay'ı uyardı. Ancak karşılık olarak ise Önsay'dan ,"Seninle muhatap olmak istemiyorum, sebebini sen biliyorsun." yanıtını aldı.Önsay, "Çarparım" tehdidinin yakışmadığını belirten gazeteciye "Git şurdan hadi, işine bak." şeklinde ifadeler kullanmaya devam etti
O anları kayda alan kameramandan çekim yapmamasını isteyen Önsay, yanındaki kalabalık ile yoluna devam etti. Konuyla ilgili olarak Ak Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan ve Mustafa Önsay'dan henüz bir açıklama gelmedi. Büyük tepki toplayan olaydan geriye kameralara yansıyan görüntüler kaldı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım - Son Dakika
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