AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir görevinden ayrıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir görevinden ayrıldı

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir görevinden ayrıldı

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

27.02.2025 13:12
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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. Sildir, kararını AK Parti Genel Merkezi ile gerçekleştirdiği istişareler sonucunda aldığını belirtti.

Görev süresi boyunca büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade eden Sildir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aslolan Allah'ın verdiği can emanetini hakkıyla teslim etmek ve gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır" sözlerine atıfta bulunarak, partisinde mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı. Açıklamasında, 18 yaşından itibaren AK Parti'nin farklı kademelerinde görev aldığını belirten Sildir, kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Av. Yusuf İbiş'e, önceki dönem İl Başkanı Mustafa Önsay'a, mevcut İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'e, Kütahya milletvekillerine ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Parti teşkilatındaki gençlere de özel olarak teşekkür eden Sildir, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda her zaman birlik ve beraberlik içinde olduk. Bu süreçte bana destek veren Gençlik Kolları Yönetimimize, ilçe, belde, köy ve mahalle teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sildir, AK Parti'ye ve davasına ömür boyu hizmet etmeye devam edeceğini belirterek açıklamasını sonlandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir görevinden ayrıldı - Son Dakika

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