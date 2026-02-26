AK Parti\'li Acar: Huzurlu, güvenli ve güçlü Türkiye yolumuza set çekemeyecekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Ne terör örgütleri, ne vesayet heveslileri, ne onları besleyen karanlık odaklar, bu millete diz çöktüremeyecekler. Huzurlu, güvenli ve güçlü Türkiye yolumuza set çekemeyecekler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a geldi. Burada AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Acar, yürütülen çalışmalar hakkında İl Başkanı Hasan Kandemir'den bilgi aldı. Basın toplantısında konuşan Acar, "Bugün Anadolu'nun kalbinde yiğitler şehri Yozgat'ta bu güzel iftar iklimine doğru yaklaşırken sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu paylaşabilirim. Ramazan kıymetli, bereketli bir ibadet ayı. Ama bizim medeniyetimiz de aynı zamanda bir büyük ahitleşme sürecini de temsil ediyor. İşte biz de AK Parti olarak bu mübarek ayı milletimizle olan sarsılmaz bağımızı yeniden tazelediğimiz bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HUZURU BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ramazan çalışmalarını güçlü ve anlamlı bir temel üzerine inşa ettiklerini söyleyerek, "Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir diyerek sahadayız. Ak kadrolar olarak her haneye devletimizin şefkatini ve milletimizin birlikteliğini taşıyoruz. 'Niyetimiz bir' diyerek milletimizin bekası ve selameti için hizmetlerimizi, 'İnancımız bir' diyerek terörsüz, tam bağımsız bir Türkiye vizyonumuzu, 'Yolumuz bir' diyerek Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü anlatıyoruz. Bizim niyetimiz halis. İnancımız kavi. Yolumuz ise tek. O yol da büyük ve güçlü Türkiye yolu. Bu bereket iklimini, dayanışmayı büyüterek, kardeşliği güçlendirerek yaşıyoruz. Birliğimizi pekiştirerek, güvenliğimizi tahkim ederek huzuru büyütmeye devam ediyoruz. Yozgat'ın samimi sofralarında 'Niyetimiz bir' diyen her bir hemşehrimizle aslında Türkiye Yüzyılı'nın harcını karıyoruz" dedi.

'MUHALEFET ALGI SİYASETİNDEN MEDET UMUYOR'

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ifade eden Acar, "Milli iradenin üzerinde hiçbir tasarım girişimine müsamaha gösteremeyiz. Ne terör örgütleri, ne vesayet heveslileri, ne onları besleyen karanlık odaklar, bu millete diz çöktüremeyecekler. Huzurlu, güvenli ve güçlü Türkiye yolumuza set çekemeyecekler. Biz bu arada güvenliğini tahkim etmekten, diplomasiyi güçlendirmekten ekonomide istikrarı sağlamlaştırmaktan bahsediyoruz. Türkiye'nin istikbali için gece gündüz demeden reformlar yapıyoruz. Üretim diyoruz, kalkınma diyoruz. Ancak üzülerek görüyoruz ki biz bu kritik eşikleri bir bir aşarken ana muhalefet hala sığ polemiklerden ve algı siyasetinden medet umuyor. Bugün CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlere bakın. Vatandaşımızın yaşadığı tablo tam bir yönetim zafiyetidir. Tam bir hayal kırıklığıdır. Bir hizmet derdi yoktur. Biz hizmet derdindeyken karşı tarafı da maalesef algı ve imaj üzerinden yürütülen bir yönetim zafiyeti söz konusudur. Vatandaşımız musluğunu açıyor, su yok. Yola çıkıyor trafik kilit. Otobüs bekliyor, araç gelmiyor. Çöp toplanmıyor. Altyapı çökmüş, ama reklam bütçeleri rekor kırıyor" diye konuştu.