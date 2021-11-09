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AK Parti'li Akbaşoğlu: Akşener, milleti sukutuhayale uğratmıştır - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: Akşener, milleti sukutuhayale uğratmıştır

09.11.2021 18:01
AK Parti'li Akbaşoğlu: Akşener, milleti sukutuhayale uğratmıştır

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehit ağabeyine küfreden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Lütfü Türkkan'a, onun saygısızlığına, hakaretlerine 'olgun davranmak' olarak karşılık veren...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehit ağabeyine küfreden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Lütfü Türkkan'a, onun saygısızlığına, hakaretlerine 'olgun davranmak' olarak karşılık veren Sayın Akşener maalesef milleti de kamuoyunu da sukutuhayale uğratmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de  basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili, 'Lütfü bey bir hata yaptı ancak yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, bugün Meral Akşener'den, bu küfürleri lanetlemesini ve milletvekilinin ihracını açıklamasını beklediklerini belirterek, şunları söyledi: "Ancak Lütfü Türkkan'a, onun saygısızlığına, hakaretlerine 'olgun davranmak' olarak karşılık veren Akşener maalesef milleti de kamuoyunu da sukutuhayale uğratmıştır. Yapmış olduğu açıklamalar, yakıştırmalar ve suçlamalar; şehit yakınlarına ve şehitlere sahip çıkanlara yönelik suçlamaları kamuoyunun gözünden kaçmayacaktır. Sayın Akşener, maalesef Lütfü Türkkan'ın hakaretlerini öncelikli olarak inkar ettiği, küfür ettiği gerçeğini kabul ederek, daha sonra grup başkanvekilliğinden istifa etmesini 'olgunluk' olarak değerlendirmek suretiyle aslında bir başka özür dileme vesilesini ortaya koymuştur. Akşener bu konuda İYİ Parti'nin milletle olan gönül bağını kopartarak, İYİ Parti'nin ipini CHP-HDP ittifakına bağladığını göstermiştir. Dolayısıyla bu mutlaka milletimiz tarafından değerlendirilecek ve gereken cevap Haziran 2023'te de sandığa yansıyacaktır" .

Ardından konuyla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösteren Akbaşoğlu, "Sayın Öztrak, Türkkan'ın küfretmesiyle ilgili olayı adeta görmezden gelerek, ters yüz ederek, açıkça yalan söyleyerek, bir provokasyondan söz etmiş ve tamamen şehitlerimizi, milletimizin maneviyatını rencide edecek bir tutum ve davranış sergilemiştir. Sayın Öztrak bir provokasyondan bahsedecekse olay yerinden ayrılıp giderken, hırsla şehidimizin ağabeyini takip etmek suretiyle, arkasından boynuna dolanarak kulağına eğilerek şehidimizin bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı görmeliydi. Öztrak'ın aynaya bakmasını öneririm" diye konuştu.


- Ankara

Lütfü Türkkan, Meral Akşener, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu: Akşener, milleti sukutuhayale uğratmıştır - Son Dakika


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