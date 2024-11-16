AK Parti'li Arınç'tan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'e eleştiri - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Arınç'tan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'e eleştiri

AK Parti\'li Arınç\'tan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek\'e eleştiri

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i eleştirerek, "Sarısığırlı'da, Gördes'te yangınlarda sizi sahada göremedik.

16.11.2024 21:47
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AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i eleştirerek, "Sarısığırlı'da, Gördes'te yangınlarda sizi sahada göremedik. Mahsulü dolu vurur, kayıpsınız. Sel felaketi olur ortalarda görünmezsiniz. Nerede salon toplantısı, lansman, kokteyl siz oradasınız." dedi.

Arınç, AK Parti Akhisar 8. Olağan Kongresi'nde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in çalışmalarına değindi.

Zeyrek'in kente sahip çıkmadığını belirten Arınç, "Ben kendi ilçe belediyelerimizin hizmetlerini sayıyorum. Beyefendi üretemediği hizmetler sebebiyle üstüne alınıyor. Bir de siyasi nezaketsizlikle dönüyor bana 'daha çok Manisa'da olmalısın' diyor. Sarısığırlı'da, Gördes'te yangınlarda sizi sahada göremedik. Mahsulü dolu vurur, kayıpsınız. Sel felaketi olur ortalarda görünmezsiniz. Hayırlarda yoksunuz. Nerede salon toplantısı, lansman, kokteyl siz oradasınız." diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörü Önder İnce'nin sosyal medya paylaşımlarına işaret eden Arınç, "Manisa'ya bir iletişim koordinatörü getirmişsiniz, adam teröriste gerilla diyor, şehitlerle bir tutuyor. Kahraman askerimizin operasyonuna 'Akıttığınız kan yetmedi mi diyor?' O adam hakkında da Büyükşehir Belediye Meclisinde iki kelam edecek misin?" ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısında alınan kararlara değinen Arınç, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli'nin ismini değiştirmeyi bahane ettiniz, gerginlik çıkardınız. Ardından da '2 ton su 1 TL' vaadinizi çiğneyip su kademesini 2 ton aşağı çekerek gizli zammı çaktınız. Manisalıyı aptal yerine koyuyorsunuz ama Manisalı zekidir, bunu yemez."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Arınç'tan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'e eleştiri - Son Dakika

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