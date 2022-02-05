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AK Parti'li Aydemir: "2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik"

05.02.2022 13:36
AK Parti'li Aydemir: "2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik"

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, "2021 yılında 165 milyar lira enerjide vergiden vazgeçtik. Bu vergiler vatandaşımıza yansıtılmayıp vatandaşımızın cebinde kaldı" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, "2021 yılında 165 milyar lira enerjide vergiden vazgeçtik. Bu vergiler vatandaşımıza yansıtılmayıp vatandaşımızın cebinde kaldı" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, Manisa'nın Selendi ilçesinde partililerle bir araya geldi. Partililerle tek tek sohbet ederek istişarelerde bulunan Aydemir, burada yaptığı konuşmasında dünyada petrol ve doğalgaza ulaşımda sıkıntılar yaşandığını ancak Türkiye'de devletin bu durumu vatandaşlara yansıtmadığını belirtti. Aydemir, "Son günlerde enerji piyasasındaki fiyatlar gelen faturalardan şikayet ediyoruz. Korona virüsten sonra herkes evine kapandı. Ekonomi durdu, sosyal hayat durdu, az talep dengesi durdu, üretim durdu. Üretim durduktan sonra ham madde erişim zorlaştı, arz ve talep dengesizliği bozuldu. Dünya bu yüzden pahalılaştı. Enflasyonu bilmeyen ülkeler enflasyonla tanıştı. Bu enflasyonda pahalılık demek oldu. Doğalgaza, petrole erişim zorlaştı. Bu nedenle petrol ve enerji fiyatları yükseldi. Büyük ülkelerde doğalgazın metreküp fiyatı 42 bin 500 TL. Türkiye'de sadece 2,50 kuruş. Nedeni ise devletimiz 4/3'ü karşılıyor. Diyelim ki evinize250 TL fatura geliyor. Doğalgaz faturasının maliyeti 1000 lira. Ancak devletimiz bu faturanın 750 lirasını karşılıyor. Vatandaşımız bunu bilmiyor. Hiç birimizin haberi yok. Dünyada doğalgaz faturasını ucuz ödeten ülke yok. Sadece vatandaşına ucuz doğalgaz veren tek ülke Türkiye. 29 Avrupa ülkesinde istatistiklere göre vatandaşına ucuz veren ülke sıralamasında biz 29 sıradayız. Elektrikte yüzde 50'sini devletimiz karşılıyor. 2021 yılında mazotta vergi almayan tek ülkeydik. Petrol çıkaran ülkeler hariç petrol satıp da vergi almayan tek ülkeyiz. Ama biz bu algıyı milletimize tam olarak anlatamadık. Vatandaşımızdan tepki gelmeye başladı. Neden? fiyatlar yükseldi diye. 2021 yılında 165 milyar lira enerjide vergiden vazgeçtik. Bu vergiler vatandaşımıza yansıtılmayıp vatandaşımızın cebinde kaldı" dedi.

AK Parti'li Aydemir daha sonra esnaf ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı ziyareti yaparak ilçeden ayrıldı. - MANİSA

AK Parti'li Aydemir: 2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik
AK Parti'li Aydemir: 2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik
AK Parti'li Aydemir: 2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik
AK Parti'li Aydemir: 2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik
AK Parti'li Aydemir: 2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Uğur Aydemir, Milletvekili, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: '2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "2021 yılında 165 milyar TL'lik vergiden vazgeçtik" - Son Dakika
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