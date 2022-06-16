AK Parti'li Aydemir: "Bolu Belediye Başkanı, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Aydemir: "Bolu Belediye Başkanı, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor"

16.06.2022 13:39
AK Parti'li Aydemir: "Bolu Belediye Başkanı, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylediğini belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylediğini belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin haksız yere hapse atıldığı iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

Bu kişilerin gazetecilere bühtan edenler, gazeteciliği alaşağı etmeye çalışan müfteriler ve devlete düşmanlık edenler olduğunu dile getiren Aydemir, "Önemli bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bilgileri düşman unsurlara ya da PKK'ya aktardığı ortaya çıktı." dedi.

Bu kişilerin gazeteci olarak tarif edilemeyeceğini vurgulayan Aydemir, "Kılıçdaroğlu, onları sahipleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bilgilerini satanlar, aktaranlar bunlar." ifadelerini kullandı.

İbrahim Aydemir, CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamalarına işaret ederek, "Açık açık 'HDP istedi diye beni CHP'den atamayacaklar' diyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı çok açık bir biçimde HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor. Bu ifadesiyle bizi teyit etmiş oluyor. HDP'yi küstürmemek, kızdırmamak için HDP neyi talep ediyorsa bunlar onu hayata yansıtıyorlar." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi 'Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin' diye attığım tweettir Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi 'Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin' diye attığım tweettir İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama İhraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan'dan açıklama
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Aydemir, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Bolu Belediye Başkanı, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
13:30 Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
13:21 Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 13:42:48. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "Bolu Belediye Başkanı, HDP'nin talebiyle disipline verildiğini söylüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement