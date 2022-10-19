AK Parti'li Aydemir: "Terörü kınamamanın da bir müeyyidesi olmalı" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Terörü kınamamanın da bir müeyyidesi olmalı"

19.10.2022 15:32
AK Parti'li Aydemir: "Terörü kınamamanın da bir müeyyidesi olmalı"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Terörü kınamamanın da bir müeyyidesi olmalı. 'Teröristtir, terör yapılanmasıdır' dememek, onların yanında yer almaktır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Terörü kınamamanın da bir müeyyidesi olmalı. 'Teröristtir, terör yapılanmasıdır' dememek, onların yanında yer almaktır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Muhtarlar Günü olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, iktidarlarında muhtarlar için her şeyin en iyisinin yapıldığını söyledi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Ekim 2011'de, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısıyla 24 askerin şehit olduğuna işaret eden Aydemir, terörle mücadeleye ilişkin konuları, gençlerin bilgi sahibi olması ve bu tür olayların unutulmaması için vurguladığını anlattı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin eleştirisine işaret eden Aydemir, "Terörü kınamamanın da bir müeyyidesi olmalı. 'Teröristtir, terör yapılanmasıdır' dememek, onların yanında yer almaktır. Başka bir izahı yok ki." diye konuştu.

AK Parti'li Aydemir, teröristlerin ve terör örgütlerinin şu anda aciz durumda bulunduklarını, bu dönemde bir anlık gaflete düşülmemesi gerektiğini ifade etti. Aydemir, vatandaşların, dünyadan ve Türkiye gerçeklerinden haberdar olmayan muhalefete pirim vermemesini istedi.

İktidarları döneminde bütçeden eğitime ayrılan payı 58 kat artırdıklarına dikkati çeken Aydemir, partisinin eğitime, insana ve çevreye değer verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Terörü kınamamanın da bir müeyyidesi olmalı' - Son Dakika

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