AK Parti'li belediyeden CHP'li vekillere mehterli gönderme

26.04.2026 11:27  Güncelleme: 11:33
Gaziantep'te CHP'li vekillerin mehter marşı sırasında sırtlarını dönmelerinin ardından, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mehter gösterisi düzenlendi.

Gaziantep'te CHP'lilerin mehter marşı gösterisi sırasında çocuklara sırtını dönerek gerçekleştirdiği protesto kamuoyunda tartışma oluştururken, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mehter gösterisi yapıldı. Düzenlenen etkinlikte caddeler, sokaklar ve ilçe meydanı mehter marşlarıyla yankılandı. AK Parti'li Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Bozüyük Osmanlı Mehter Takımı sahne aldı. İlçe meydanında yapılan gösteriye vatandaşlar katıldı. Mehter takımının performansı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla gösteriyi kayıt altına aldı. Etkinlikte yer alan çocuk mehteranlar da izleyicilerden ilgi gördü. Öte yandan, mehter geleneğinin geçmişteki örnekleri arasında, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Bozüyük Mehter Takımı'nın Ankara'da törenlere katıldığı bilgisi yer alıyor.

"Sırtını ecdadına dönenlere inat biz yüzümüzü tarihimize, gönlümüzü bu şanlı mirasımıza çeviriyoruz"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Tarihini inkar edenlerin geleceğini inşa etmesi mümkün değildir. Sırtını ecdadına dönenlere inat biz yüzümüzü tarihimize, gönlümüzü bu şanlı mirasımıza çeviriyoruz. 700 yıl dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'nin kurucusu Ertuğrul Gazi'den bu yana gelen, şanlı ecdadımıza, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Milletlin değerleri ile kavga edenlere bu meydanlardan en güçlü cevabı vakarla, gururla Bozüyük mehteran ekibimizle veriyoruz. Bozüyük mehteran ekibimiz 1920 yılında gazi meclisimizin açılışında ilk defa Bozüyük'te kurularak orada mehteran gösterisi yapmışlardır. Bugün ise gazi meclisimizde mehteran gösterisi yapan Bozüyük mehter ekibimizle 23 Nisan egemenlik bayramında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği çocuk bayramında mehter gösterisi yapan çocuklarımızın o günkü duygularında, o günkü coşkularında sırtını dönenlere inat çocuk mehteranlarımızla birlikte geleceğimize mirasımıza sahip çıkmak için birlikte cevap vermek için buradayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Pazaryeri, Gaziantep, AK Parti, Politika, Bilecik, Son Dakika

