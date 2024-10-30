AK Parti'li Bölük, yurt dışındaki vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi

Politika

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, yurt dışında yaşayan vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bölük, AK Parti milletvekilleri Meryem Göka ve Oğuz Üçüncü ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 63. yıl dönümünde bulunulduğunu ifade etti.

Anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştiğine işaret eden Bölük, çok sayıda alanda ortak projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Bölük, Almanya'da yaşayan Türk kökenli nüfusun 3 milyonu aştığını ifade etti.

Almanya'da 90 bin Türk kökenli girişimcinin 450 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Bölük, bu girişimcilerin yıllık cirolarının 10 milyon avroyu geçtiğini söyledi.

"Hiçbir soydaşımız, hiçbir vatandaşımız asla yalnız bırakılmamıştır"

Seda Gören Bölük, yurt dışında yaşayan vatandaşların son 4 yılda 1300'ün üzerinde ırkçı, ayrımcı ve İslam düşmanlığı amacı taşıyan saldırıya maruz kaldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bulunduğu her yere değer katan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın hak etmediği bu muameleleri yaşamaması için Meclis'imiz, bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok çalışma yürütmüş ve yürütmeye de devam etmektedir. Hiçbir soydaşımız, hiçbir vatandaşımız asla yalnız bırakılmamıştır. Hayatını kaybedenlerin isimleri yaşatılmış, hukuki süreçleri özenle takip edilmiştir. Vahşi suçların yaşanmadan engellenmesi için vatandaşlarımıza yönelik ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı saldırıları 2012'den bu yana elektronik veri tabanında kayıt altına alınmıştır."

AK Parti'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlar için sessiz devrimler hayata geçirdiğinin altını çizen Bölük, 2002'de 163 olan dış temsilcilik sayısının 261'e çıkarıldığını, en geniş diplomatik ağ sıralamasında Türkiye'nin üçüncü sıraya yükseldiğini ifade etti.

Seda Gören Bölük, yurt dışındaki vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.