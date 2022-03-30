AK Parti'li Canbey: "Adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barış tesis edilemez" - Son Dakika
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AK Parti'li Canbey: "Adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barış tesis edilemez"

30.03.2022 18:16
AK Parti'li Canbey: "Adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barış tesis edilemez"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Her anlamda adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barış, huzur ve istikrar da tesis edilemez." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Her anlamda adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barış, huzur ve istikrar da tesis edilemez." dedi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere heyetlerinin, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'da toplandığını hatırlattı.

Barış müzakeresinin İstanbul'da yapılmasının, dünya basınında da geniş yankı bulduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yazıldığını ifade eden Canbey, "Avrupa medyasında 'Avrupa ve Birleşmiş Milletler değil, Erdoğan başardı. Haftanın şahsiyeti Erdoğan' gibi başlıklar atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza dünya barışına verdiği emekler için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin, çözüm bekleyen tüm dünyaya umut olduğunu belirten Canbey, Rusya-Ukrayna savaşının, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve bazı devletlerin çözüme ulaşma noktasında sınıfta kaldığını gösterdiğini dile getirdi.

İnsani yardımlara değinen Canbey, şöyle konuştu:

"Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan ülkemize verdikleri hiçbir sözü tutmayan, sınırına gelen mültecileri geri iten, açlığa ve ölüme terk eden, denizlerde mültecilerin botlarını batıran Avrupa'nın, Ukraynalı mültecilere sözde insani yardımlar ve tedbirler açıklaması iki yüzlülüğün bir başka örneği. İnsani yardımlar ve tedbirler tabii ki yapılmalı. Bundan memnuniyet duyarız. Dikkati çekmek istediğim husus, bu yardımların tüm mülteciler için yapılması gerektiği.

Hukuki açıdan iki grup aynı kategoride olsa da Avrupalı devletlerin Ukraynalı mültecileri ellerinde yemeklerle, Suriyeli ve Afgan mültecileri ellerinde coplarla karşılaması ortaya konan çifte standardı gözler önüne serdi. Biz Türkiye olarak yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak bu noktada üzerimize düşen büyük bir görevi yerine getiriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi her anlamda adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barış, huzur ve istikrar da tesis edilemez."

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Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Canbey: 'Adaletin tesis edilmediği bir dünyada kalıcı barış tesis edilemez' - Son Dakika


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