AK Parti'li Çelebi, 2021-2022 yılının ekonomi yılı olması temennisinde bulundu - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021-2022 yılının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yılı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM'nin yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

TBMM'nin bu dönem ana hedefinin "ekonomi alanında iyileştirme" olacağını vurgulayan Çelebi, "KOBİ'lerimize yeni yapılacak teşviklerin öngörülmesi ve buna ilişkin olarak da devletin hem ekonomik anlamda, yani direkt üreticiye geçebilecek teşvik ve bu teşvikle birlikte istihdama dönüşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Çelebi, pandemi koşullarının da elvermesi halinde 2021-2022 yılının ekonomi yılı olması temennisini dile getirdi.