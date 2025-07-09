AK Parti'li Çilez, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silahları bırakması kararının, Terörsüz Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olduğunu hatırlatarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ifade eden Çilez, Terörsüz Türkiye için ortaya konulan iradenin Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik hamlesi olduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacağını ve iç cephenin tahkim edileceğini vurgulayan Çilez, Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olarak ortaya konulmasının çok önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

AK Parti'li Çilez, şunları kaydetti:

"TBMM'nin, kurulacak komisyonla sürece dahil olması, görüşmelerin siyasi partilerce desteklenmesi çok kıymetlidir. Dünyada siyasetsizleşmenin zirve yaptığı dönemde, ülkemizin, siyasi kanalların tamamını işletebilme kabiliyeti, milli birliğimiz başta olmak üzere siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda ülkemize çok büyük güç kazandıracaktır. PKK'nın kendini fesih kararı ve silahların bırakılması kararı, Terörsüz Türkiye için önemli bir dönüm noktasıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz" sözlerini hatırlatan Çilez, bölgede oluşacak güvenli ortamların Türkiye'de ve bölgede yaşayan tüm halklar için bir refah oluşturacağını ifade etti.

Çilez, "Terörü ülkemizde de bölgemizde de bitireceğiz." diye konuştu.