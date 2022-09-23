AK PARTİ'Lİ DAĞ BİR GENEL BAŞKAN İÇİN ACZİYET GÖSTERGESİ - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ DAĞ BİR GENEL BAŞKAN İÇİN ACZİYET GÖSTERGESİ

23.09.2022 16:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına yönelik Benimle misiniz sorusu üzerinden eleştirilerde bulunup, Bu durum, bir genel başkan için acziyet göstergesidir dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına yönelik Benimle misiniz sorusu üzerinden eleştirilerde bulunup, Bu durum, bir genel başkan için acziyet göstergesidir dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Tokat'ta geldi. Belediye Hıdırlık Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Hamza Dağ'a; TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arlan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum ile AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve partililer eşlik etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti'li Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına hitaben yaptığı konuşma üzerinden eleştirilerde bulundu. Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın; bugün benim de seçim bölgem olan İzmir'de milletvekilleri kampında, çok net bir şekilde kendi parti kurmaylarını, belediye başkanlarını, milletvekillerini 'Bazılarınızın sesi hiç çıkmıyor, bazılarınız da bana zarar veriyor. Artık sesiniz çıksın. Benimle misiniz Yanımda mısınız' gibi bir çağrısı olmuş. Bir kere bu durum, bir genel başkan için acziyet göstergesidir. Bir genel başkanın, kendi partililerine 'Benimle misiniz' diye bir soru yöneltmesi, kendisinin acizliğini gösterir ama burada bizim bakış açımız noktasında; 2 artı 6'lı masanın 2 Ekim'de toplantısı var biliyorsunuz. 2 Ekim'deki toplantıda, herhalde artık cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı süreç ortaya koymaları gerekir. 2 artı 6'lı masanın toplantısının öncesinde Kılıçdaroğlu'nun, kendi milletvekilleriyle belediye başkanlarıyla yapmış olduğu toplantıda yapmış olduğu çağrıya verilmiş olan cevaplara baktığımızda 2 artı 6'lı masanın hiçbir iradesinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir karşılığının olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 artı 6'lı masanın iradesini önemsemediğini gösteren bir noktadır. Burada bizim yorum yapmamızdan ziyade 2 artı 6'lı masadaki aktörlerin genel başkanlarının ne yorum yapacakları işin doğrusu çok daha önemli. Asıl onların yorumunun ne olacağını da kamuoyunun merak ettiğini düşünüyoruz dedi.

'CHP'NİN, YOKUM, DEMESİ İTİRAFTIR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir demecinde; 40 ilde seçimlere girmeyeceklerine, 40 ilde ortak liste yapacaklarına ve kendilerinin de bu orta isteye dahil olacaklarına dair ifadesi olduğunu hatırlatan AK Parti'li Dağ, Bir siyasi partinin, hele Türkiye'nin ikinci partisi olan ve 'Ben iktidar olmaya namzetim' diyen bir siyasi partinin Türkiye'nin 40 ilinde 'Ben yokum' demesi, bir kere itiraftır. 'Ben Türkiye'de yokum. Ben Türkiye'nin yarısında parti olarak yokum'. Bu 'yokum' itirafı, 2023 seçimlerini kaybettikten sonra resmi olarak yoka dönecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu mantıkla tarihe karışmakla karşı karşıyadır diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK PARTİ'Lİ DAĞ BİR GENEL BAŞKAN İÇİN ACZİYET GÖSTERGESİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ DAĞ BİR GENEL BAŞKAN İÇİN ACZİYET GÖSTERGESİ - Son Dakika
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