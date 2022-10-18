AK PARTİ'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GRUP BAŞKANVEKİLLERİ, ADANA'DA BULUŞTU - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GRUP BAŞKANVEKİLLERİ, ADANA'DA BULUŞTU

18.10.2022 13:09

AK Parti'li 11 büyükşehir belediye meclis grup başkanvekili, Adana'da toplantı düzenledi.

AK Parti'li 11 büyükşehir belediye meclis grup başkanvekili, Adana'da toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 4'üncü yılını geride bırakacak bir seçim dönemine rağmen; 11 büyükşehir belediye başkanı hala kendi şehirleriyle ilgili hiçbir projeden bahsedemedikleri için sadece acziyet deklarasyonları yayınlıyorlar. Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalıştıkları bu haykırışlarını, gittiğimiz her kentte en doğru şekilde gerçekleri ifade edeceğiz dedi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın organizasyonunda düzenlenen toplantıya grup başkanvekilleri Mehmet Tevfik Göksu, Ozan Gülaçtı, Ali Çetin, Murat Köse, Murat Özcan, Bekir Altan, Özgür Hızal, İsmail Yerlikaya, Hürol Önder, Mustafa Arı ve Cüneyt Yüksel katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Parti olarak, bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda milletin ve şehrimizin geleceğine ilişkin her şeyi doğru adımlarla ve doğru şekilde karar vererek yolumuza devam ediyoruz. 4'üncü yılını geride bırakacak bir seçim dönemi olmasına rağmen, hala 11 büyükşehir belediye başkanı, kendi şehirleriyle ilgili hiçbir projeden bahsedemedikleri için sadece acziyet deklarasyonları yayınlıyorlar. Bunu yaparken de her cümlenin sonuna; 'engelleniyoruz' yalanını ekliyorlar. Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalıştıkları bu haykırışlarını, gittiğimiz her kentte en doğru şekilde gerçekleri ifade edeceğiz diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise Türkiye'de 'CHP zihniyeti' diye bir kavram olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti

Bu kavram, CHP dışında hiçbir parti için kullanılmamıştır. Farklı zamanlarda, farklı mekanlarda, farklı isimlerde karşımıza çıkarlar ama söylem ve davranışlarıyla CHP zihniyetinde olduklarını asla saklayamazlar. Statüko, baskı, darbeseverlik, takiye, partizanlık, milli değerlere düşmanlık, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, beceriksiz denildiğinde hep bu zihniyet akla gelir. Seçimde milleti aldatmak için söyledikleri yalan vaatlerle iş başına gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, aradan 3 yıl 6 ay 17 gün geçmesine rağmen, hala 'engelleniyoruz' bahanesinin ardından çıkma cesaretini gösterememişler ve acziyet deklarasyonları yayınlamaya devam etmektedirler. Söyledikleri yalanların milletimiz nezdinde itibar görmediğini fark eden CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, son yayınladıkları bildirilerde hem yalanlarının dozunu artırmış hem de hadlerini aşmaya başlamışlardır. Yerel seçimlere 1,5 yıldan az bir zaman kala tarlada izi olmayan CHP'li başkanların, harmanda yüzlerinin olmayacağı yani milletimizin yüzüne bakamayacakları çok açıktır. Bundan dolayıdır ki, milletimize verecekleri hesap günü yaklaştıkça; korkularıyla beraber yalanları da artmaktadır. Çünkü yalan söylemenin en büyük sebebi korkudur. CHP tarafından yönetilen, her büyükşehirde olduğu gibi Adana'da durum farklı değil.

Heyet, toplantının ardından Adana Valisi Süleyman Elban ile AK Parti'li ilçe belediyelerini ziyaret edip, 'Geçmişten Günümüze Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK PARTİ'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GRUP BAŞKANVEKİLLERİ, ADANA'DA BULUŞTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GRUP BAŞKANVEKİLLERİ, ADANA'DA BULUŞTU - Son Dakika
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