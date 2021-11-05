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AK Parti'den, 'Büyükerşen'in kaçak villasının ruhsatlandırılması hukuka aykırı' açıklaması - Son Dakika

AK Parti'den, 'Büyükerşen'in kaçak villasının ruhsatlandırılması hukuka aykırı' açıklaması

05.11.2021 13:53
AK Parti'den, 'Büyükerşen'in kaçak villasının ruhsatlandırılması hukuka aykırı' açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen adına yapılan villanın, para cezası ödemesi sonrası ruhsatlandırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen adına yapılan villanın, para cezası ödemesi sonrası ruhsatlandırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ruhsat düzenlenmesi hukuka aykırı olduğunu, bu konunun soruşturulması gerektiğini ifade eden Gücüyener, yaptığı açıklamada, villa için 'İmar dışı kaçak yapılaşma' yaptığı gerekçesiyle 38 bin lira para cezası kesildiği, yapıya ruhsat alınmaması veya ilgili teknik şartları karşılamaması durumunda yıkılacağının belirtildiğini hatırlattı. "Büyükerşen'in, 'Tepebaşı Belediyesi'ne gidilip ceza yatırılır ve ruhsat talebinde bulunulur. Yapmışlar eksik olmasınlar, bugün getirdiler, ruhsat burada. Bana biraz pahalıya mal oldu. Başka yere de, yabancıya gitmedi, Tepebaşı Belediyesi'ne gitti. Bunun için fazlaca üzülmüyorum' diye konuştuğunu anlatan Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Halbuki taşkın sahası ve sulama alanı içinde bulunduğuna dair görüş bildirilmesine rağmen yapıya ruhsat verilmiştir." dedi.

"Yapı ruhsatı DSİ görüşüne aykırıdır"

Açıklamasında, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nün, Keskin göleti sulama sahasının Tepebaşı Belediyesi'nce yapılacak olan imar planlarında sulanan tarım arazisi olarak işlenmesi ve bu alan içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi görüşünü hatırlatan Gücüyener, şunları belirtti;

"Yine bu yazıda imar planı yapılacak sahanın Keskin deresinin taşkın etkisi altında olduğu bildirilmektedir. Adı geçen parsele yapı ruhsatı veriliği 9 Mart 2021 önce, 19 Ekim 2020 ve 23 Aralık 2020 tarihlerinde parselin taşkın sahası ve sulama alanı içinde bulunduğuna dair bilginin DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Tepebaşı Belediye Başkanlığına bildirilmiş olmasına karşın yapı ruhsatı düzenlenmiştir. DSİ görüşü kapsamında bir değerlendirme yapılmış olsaydı söz konusu yerde yapı ruhsatının düzenlenmemesi gerekmekte olup nitekim ruhsat tarihinden sonra onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu parseli de içeren alan için gerekli önlemler alınmadan ve sulama sahasından çıkarma işlemi yapılmadan yapı izni verilemez hükmü plan notu olarak yer almıştır. Sonuç olarak, taşınmaz için düzenlenen yapı ruhsatı DSİ görüşüne aykırıdır ve bu bağlamda mevcut yapının fen ve sanat kurallarına uygunluğundan söz edilemez." - ESKİŞEHİR

AK Parti'den, 'Büyükerşen'in kaçak villasının ruhsatlandırılması hukuka aykırı' açıklaması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den, 'Büyükerşen'in kaçak villasının ruhsatlandırılması hukuka aykırı' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den, 'Büyükerşen'in kaçak villasının ruhsatlandırılması hukuka aykırı' açıklaması - Son Dakika
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