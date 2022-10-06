AK Parti'li Gültekin: "Milletimiz terör örgütleriyle yan yana olanları iyi biliyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Gültekin: "Milletimiz terör örgütleriyle yan yana olanları iyi biliyor"

06.10.2022 18:14
AK Parti'li Gültekin: "Milletimiz terör örgütleriyle yan yana olanları iyi biliyor"

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin,"Milletimiz terör örgütleriyle yan yana olanları, terör destekçilerini, masanın altında saklananları da çok iyi biliyor.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin,"Milletimiz terör örgütleriyle yan yana olanları, terör destekçilerini, masanın altında saklananları da çok iyi biliyor." dedi.

Gültekin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelesinin topyekün, sınırların içinde ve dışında kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısını milletin çok iyi gördüğünü belirten Gültekin, "Milletimiz terör örgütleriyle yan yana olanları, terör destekçilerini, masanın altında saklananları da çok iyi biliyor." dedi.

Niğde'ye yapılan yatırımlar hakkında da konuşan Gültekin, 2002 yılından önce ilde 4 olan baraj sayısının 12'ye yükseldiğini söyledi. Gültekin, bu dönemde Niğde'ye toplamda 67 adet tesisin kazandırıldığını kaydetti.

Gültekin, Niğde'de sulu tarım alanlarının genişletilmesi ve üreticilerin modern sulama tesisleriyle daha verimli ürün alabilmeleri için 3 baraj, 3 gölet ve 8 adet sulama tesisinin inşaatının ise devam ettiğini söyledi.

Niğde stadyumunun yapımına ilişkin ise Gültekin şöyle konuştu:

"Daha önce inşaatına başladığımız ve zeminde su çıkması nedeniyle projesinde bir değişikliğe gittiğimiz stadyumumuzla ilgili olarak daha sonra fiyat artışları nedeniyle ihaleyi alan firmamız fesih işlemine başvurdu. İnşaat uzun süre durmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yapılan görüşmeler neticesinde, yakın zamanda ihalesini gerçekleştirmiştik. Yeniden ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firmamız, inşallah yakın zamanda Bakanlığımızla imzasını atarak inşaatına başlayacak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Gültekin: 'Milletimiz terör örgütleriyle yan yana olanları iyi biliyor' - Son Dakika

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