AK Parti\'li İnan, Özel\'i Manisa\'da dedikoduyla hareket etmemesi için uyardı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Sayın Özgür Özel hakkındaki dedikodularla hareket edecek olsak, bunları söylesek Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir otelde partililerle buluştu. Burada konuşan İnan, İzmir ve Manisa'nın komşu iller olduğunu belirtip, İzmir'in Türkiye'nin batıya açılan kapısı ve önemli bir liman kenti olduğunu söyledi. AK Parti olarak 25 yıldır İzmir'e hizmet etme hedeflerini dile getirdiklerini kaydeden İnan, önümüzdeki 2-3 yılda tüm enerjilerini kente hizmet etmek için harcayacaklarını ifade etti. İzmir'in bekleyen kronik sorunlarını hızlıca çözmeyi amaçladıklarını belirten İnan, kentte hayata geçirilecek çalışmaların tüm Ege Bölgesi'nde olumlu etkiler oluşturacağını dile getirdi. İzmir'de yaklaşık 1 milyon oylarının bulunduğunu ancak geçmişte bu oyların dikkate alınmadığını söyleyen İnan, "Türkiye'de salt iktidar karşıtlığının, salt AK Parti düşmanlığının, kutuplaştırmanın ve ayrıştırma siyasetinin raf ömrünün dolduğunu önümüzdeki 3 sene içerisinde İzmir'den tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız" dedi.

'FON ŞEYTANLARIYLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Fon iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulunan İnan, sorumluların ortaya çıkarılması için hem idari hem de siyasi boyutta mücadelenin sürdürüleceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçtiğini, ilgili kurulların oluşturulduğunu ve kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirten İnan, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini amaçladıklarını ifade etti. İnan, "Biz bu fon şeytanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu konuda kim varsa mal varlıklarına el konuldu. Suç şebekesi şeklinde örgütlenmiş kim varsa tutuklandı. Yargı görevini yapıyor, devlet kurumları görevlerini yapıyor. Görevini kötüye kullanan kim varsa yargı üzerine gidiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda büyük bir kararlılığı var. Vatandaşımızın parasına el uzatan kim varsa, bu işte hırsızlık yapan kim varsa şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir. Fakat hiçbir vebali olmayan insanlara suç atmak, elinde bir belge, bir dekont olmadan iftira atmak da aynı şekilde şerefsizliktir, namussuzluktur" ifadelerini kullandı.

'SİZ ÇOK ZARAR GÖRÜRSÜNÜZ'

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Özgür Özel'e Manisa'dan söylüyorum. Bir zamanlar FETÖ'cülerin ellerine tutuşturdukları notları okuduğunuz gibi burada diğer şebekelerin ellerinize tutuşturduğu notları okumayın. Elinizde bir belge, bir doküman varsa yargı orada. Yargıya gidin, belgelerinizi ve şikayetlerinizi yapın. Ama bir dayanağı olmayan dedikodularla hareket ederseniz çok zararlı çıkarsınız. Sayın Özgür Özel, siz çok zarar görürsünüz. Sayın Özgür Özel hakkındaki dedikodularla hareket edecek olsak ve biz bunları söylesek, Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz. Bizim alnımız ak, başımız dik. Milletimize olan sorumluluğumuzu her zaman hatırlayan kadrolarımız var. Bu azmimize hiç kimse engel olamaz. Kim bu konuda partimizi yıpratmaya çalışırsa bizden hak ettiği cevabı alacaktır."