AK Parti'li İşler'den Engin Altay'a 'din istismarlığı' yanıtı - Son Dakika

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Genel Kurul'da "CHP içinde dine karşı olan damar" demesine, CHP'li Engin Altay'ın "Din istismarlığı yapıyorsun" karşılığını vermesiyle ilgili konuştu. İşler, "1930'da imam hatip mektepleri kapanıyor. Bu uygulama 'Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olarak gerçekleştiriliyor. Kanunu çıkaran CHP, 6-7 yıl sonra bu alanda eğitimi sonlandırıyor" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İşler, Meclis Genel Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 'Diyanet Akademisi' kurulmasına yönelik kanun teklifi görüşmelerinde yaşanan 'din' tartışmasına değindi. İşler, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada "1933'ten sonra Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olarak 1949'lara kadar hiçbir şekilde dini eğitim verilmedi. Dolayısıyla Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu çıkaran CHP'nin içerisindeki dine karşı olan bir damar, zamanla bu kanunu işlevsiz hale getirmiş ve uygulatmamıştır" demesine, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın "Din istismarlığı yapıyorsun" diye karşılık verdiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"CHP, 'Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'u 'Tevhidi Tedrisat'a aykırı olduğu yönünde eleştirdi. O dönem bütün medreseler kapatılıyor. Kanun geçtikten 13 gün sonra maarif vekaletinin yayımladığı genelgeyle bütün medreseler kapatılmıştır. Medreselerin yerine kanun neyi hükmediyor? 4'üncü madde; üniversitede ilahiyat fakültesi açılmasını amir hüküm koyuyor, imam hatip mektepleri açılmasını emrediyor. İlkokul üzerine imam hatip mektepleri açılıyor. 1930'da imam hatip mektepleri kapanıyor. İlahiyat fakülteleri açılıyor; fakat 1933 yılında tamamen kapatılıyor. Bu uygulama 'Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olarak gerçekleştiriliyor. Kanunu çıkaran CHP, 6-7 yıl sonra bu alanda eğitimi sonlandırıyor. CHP, imam hatip ve ilahiyat eğitimini sonlandırarak 'Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu uygulamamıştır" dedi.

AK Parti'li İşler, "CHP içerisinde dine karşı olan bir damar" sözlerine CHP'li milletvekillerinin alındığına değinerek, "Dönemin diyanet işleri reisi Ahmet Hamdi Akseki bir raporunda camilerde halka namaz kıldıracak ve hutbe okuyacak imam ve hatip yokluğundan şikayet ediyor. Bazı köylerde cenazelerin kaldırılamadığını, günlerce ortada kaldığını bildiriyor. Öte yandan batıl inanç ve tarikatların memleketin dört bir yanına yayılmakta olduğu uyarısında bulunuyor. Devrin maarif vekili Hasan Tahsin Bankoğlu da bu dönemde halkın en büyük şikayetinin din hizmetleri ve din öğretim meselesi olduğunu bildirerek, halkın yanında bazı aydınların siyaset ve devlet adamlarının da hissettiği bu ihtiyaç karşısında ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı olarak Ocak 1949'da İstanbul ve Ankara'da 'İmam Hatip Kursu' adıyla 10 aylık öğretim kurumu açılmış ancak toplumun ihtiyacı olarak nitelikli din görevlisi buralarda yetiştirilememiştir" diye konuştu.