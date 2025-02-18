AK Parti'li Kandemir: Kongre için 9 siyasi partiye davetlerimizi gönderdik - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Kandemir: Kongre için 9 siyasi partiye davetlerimizi gönderdik

AK Parti\'li Kandemir: Kongre için 9 siyasi partiye davetlerimizi gönderdik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 8'inci Olağan Kongresi'ne ilişkin, "9 siyasi partiye davetlerimizi gönderdik.

18.02.2025 14:17  Güncelleme: 14:18
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 8'inci Olağan Kongresi'ne ilişkin, "9 siyasi partiye davetlerimizi gönderdik. Aynı şekilde kurucular kurulu üyelerimiz, önceki dönem milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, bütün teşkilatlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ettik. 88 ülkeden 95 büyükelçi katılım bildirdi. Onları ağırlamış olacağız. 13 ülkeden 28 siyasi parti temsilcisini ağırlayacağız" dedi.

AK Parti'li Erkan Kandemir, partisinin 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin parti merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kandemir, AK Parti'de önemli bir yenilenme yaşadıklarını dile getirerek, "Partimiz değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak, bugüne gelmiş bir siyasal hareket. Her yeniliği birikimle beslenip, milletimize gönülden hizmet edecek kadrolarla yetişmiş, yeşermiş ve eski-yeni ayrımı yapmayan, bütün dava arkadaşlarımızın güçlü bir ekip ruhuyla ve adanmışlıkla, görevli olsun ya da olmasın, görevi devretsin ya da yeni alsın hep birlikte heyecanla, büyük bir adanmışlıkla teşkilatlarımızda görev yaptığı bir siyasi hareketiz. Bu süreçte bunu bir kere daha gördük. İlçelerimizde, ilçe başkanlıklarımızda yüzde 65, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim oranıyla yine tarihimizin en önemli yenilenmelerinden bir tanesini yaşadık. Bizim için kongrelerimiz, genel başkanımızın ifade ettiği üzere yeni bir atılımın miladı olacak" dedi.

'YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINA BAKIYORUZ'

AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren daha güçlü, daha özgürlükçü, daha demokratik bir Türkiye hayalini taşıyan bir siyasi hareket olduğunu söyleyen Kandemir, "Bugün geldiğimiz noktada, bu hayallerimizi büyük oranda gerçeğe dönüştürdüğümüz fakat yeterli görmediğimiz daha güzel bir ülke inşa etmek için hep beraber ekip arkadaşlarımızla yol yürüyeceğimiz yeni bir dönemin kapısına bakıyoruz. AK Parti, muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı eserleri Türkiye'ye kazandırmış bir siyasi hareket. Milletin varlığından çıkmış, milletin hissiyatına tercüman olmuş bir siyasi hareket. Bunun için her daim sahada olan bir siyasi hareket. 23 senelik hikayesinde Türkiye'yi sadece içeride değil, dünyada söz sahibi kılmış, görüşüne başvurulan bir ülke haline getirmiş bir siyasal hareket ve başında da tartışmasız tüm dünyanın saygı duyduğu Recep Tayyip Erdoğan gibi dünyanın en tecrübeli siyasi liderlerinden bir tanesini taşıyan bir siyasal hareket. Tüm dünyada mazlumların sesi olmuş, adaletin savunucusu olmuş bir siyasal hareket" diye konuştu.

'100 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI OLACAK'

Kandemir, pazar günü gerçekleştirilecek kongreye ilişkin şunları söyledi: "Geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Onun için kongremizin hayırlı olmasını diliyoruz. Kongremiz, 23 Şubat günü pazar saat 10.00'da başlayacak. 11,3 milyon üyemizi bu büyük coşkuya davet ettik. Bu pazar günü 100 binin üzerinde katılımcıyla, çok coşkulu, AK Parti'ye yarışır; bu yüzyıla söz söyleyecek bu siyasal hareketin hangi siyasal perspektifle bu yüzyılı okuduğunu genel başkanımızın konuşmalarında göreceğimiz, salondaki her adımdan, her mesajdan da Türkiye'yi nasıl okuduğumuzu, nasıl ileriye taşıyacağımızı hissettireceğimiz büyük kongremizi yapmış olacağız. Tabii büyük kongre hazırlıkları kapsamında siyasi partilere, 9 siyasi partiye davetlerimizi gönderdik. Aynı şekilde kurucular kurulu üyelerimiz, önceki dönem milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, bütün teşkilatlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ettik. 88 ülkeden 95 büyükelçi katılım bildirdi. Onları ağırlamış olacağız. 13 ülkeden 28 siyasi parti temsilcisini ağırlayacağız. 127 sivil toplum kuruluşunu yerli ve yabancı, kongremizde ağırlamış olacağız. Şehit ailesi, gazi ve özel gereksinimli bireyleri, onların temsilcilerini kongremizde ağırlamış olacağız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir: Kongre için 9 siyasi partiye davetlerimizi gönderdik - Son Dakika

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