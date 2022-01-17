AK Parti'li Karahocagil: "2023'te tüm OSB'lerdeki istihdamın 2,5 milyona ulaşmasını hedefliyoruz" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Hedefimiz, 2023'te tüm OSB'lerdeki istihdamın 2,5 milyona ulaşmasını sağlamak." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sanayinin yaygınlaştırılması ve üretim verimliliğinin sağlanması için kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişiminin, son yıllarda artan devlet desteğiyle hız kazandığını söyledi.

2002'de 192 OSB bulunan Türkiye'de, son 18 yılda 140 yeni OSB'nin kurulduğunu belirten Karahocagil, "Ülkemizdeki tüm illerde OSB kurularak yatırım yeri sorunu tümüyle ortadan kaldırıldı. Altyapı inşaatlarını tamamlayarak üretime geçen OSB'lerde doluluk oranı yüzde 83'lere ulaştı. Hedefimiz, 2023'te tüm OSB'lerdeki istihdamın 2,5 milyona ulaşmasını sağlamak." diye konuştu.

Mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Kasım 2021'de Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'nün imzalandığını dile getiren Karahocagil, protokol ile sanayi sektöründe yaşanan hızlı dönüşümlerin yerinde tespit edileceğini ve bunların eğitime hızla adapte edileceğini ifade etti.

Sanayi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını eşgüdüm içinde karşılayacaklarını, verilecek ciddi teşviklerle de istihdamı geliştireceklerini söyleyen Karahocagil, sanayi sektöründe çalışan kadınların çocuklarının eğitimi ve gelişimi için, faaliyette bulunan OSB'lerde kreş açılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Karahocagil, sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçişi hedeflediklerine değinerek, Dünya Bankasının, finanse edeceği 300 milyon dolarlık Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile söz konu su bölgelerin daha verimli, çevresel açıdan daha sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmelerine olanak sağlayacağını hatırlattı.

Dünya Bankasından temin edilen kredinin, OSB tüzel kişiliklerine kullandırılacağını anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca şu anda uygulandığı üzere 3 yılı geri ödemesiz, toplamda 13 yıl vadeli olacak şekilde yüzde 3 faiz oranlı avantajlı kredi mekanizması ile OSB'ler su, atık su, elektrik gibi hizmetleri verebilecek altyapılarını, su geri kazanımını, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji tesislerini, eğitim ve sosyal tesisleri ile inovasyon merkezleri yatırımlarını hayata geçirebilecek. Bu kredi paketi ile OSB'lerimiz, 'yeşil OSB' olma yolunda altyapı gereksinimlerini de sağlayarak suyun geri kazanıldığı, yenilenebilir enerjinin üretildiği, sürdürülebilir sanayi alanları olacak."