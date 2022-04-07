AK Parti'li Karahocagil: "6 benzemez, 2023'te de feleğin sillesini yiyecek" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Karahocagil: "6 benzemez, 2023'te de feleğin sillesini yiyecek"

07.04.2022 13:55
AK Parti'li Karahocagil: "6 benzemez, 2023'te de feleğin sillesini yiyecek"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 6 muhalefet partisine yönelik eleştiride bulunarak, "6 benzemez, milletimizin desteği ile 2023'te de feleğin sillesini yiyecek.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 6 muhalefet partisine yönelik eleştiride bulunarak, "6 benzemez, milletimizin desteği ile 2023'te de feleğin sillesini yiyecek." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı ile aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, dünyanın gıpta ile baktığı, dünya milletlerinin kabul ettiği, sadece İslam alemi değil, mazlum ve mağdur milletlerin kurtarıcı olarak gördüğü asrın liderine, ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun son bir ayda ülke için gerçekleştirilen hizmetleri görüp görmediğini soran Karahocagil, milletin yıllardır CHP'ye iktidar yüzü göstermediğini ve göstermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen "6 benzemezin" milletin desteğiyle 2023'te de feleğin sillesini yiyeceğini belirten Karahocagil, "Muhalefet görmüyor, duymuyor ve gerçekleşen projeleri gerçekleşen yatırımları nasıl konuşmuyorsa, zannediyorlar ki millet de kendileri gibi. 6 benzemezin tek derdi Erdoğan gitsin de ne olursa olsun." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının gerçekleştirdiği projelere değinen Karahocagil, Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı olmasının Türkiye'nin başına gelecek en güzel şey olacağını dile getirdi.

YORUMLAR
500
AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Milletvekili, Muhalefet, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: '6 benzemez, 2023'te de feleğin sillesini yiyecek' - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 14:59:57. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "6 benzemez, 2023'te de feleğin sillesini yiyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement