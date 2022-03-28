AK Parti'li Karahocagil'den, Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetine ilişkin sözlerine eleştiri Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil'den, Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetine ilişkin sözlerine eleştiri Açıklaması

28.03.2022 16:53
AK Parti'li Karahocagil'den, Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetine ilişkin sözlerine eleştiri Açıklaması

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetine ilişkin sözlerine, "İlkokul öğretmenin yaşıyorsa, 'Buna 4 işlemi bırak, bir işlem bile öğretememişim' deyip hayıflandığını duyar gibiyim." diye tepki gösterdi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetine ilişkin sözlerine, "İlkokul öğretmenin yaşıyorsa, 'Buna 4 işlemi bırak, bir işlem bile öğretememişim' deyip hayıflandığını duyar gibiyim." diye tepki gösterdi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Akşener'in bu iddiasının doğru olmadığına ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Karahocagil, muhalefetin, kendi ışığına güvenemediği için AK Parti'nin parlamasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Hazreti Ali'nin "Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar" sözüne işaret eden Karahocagil, "Sayın Akşener, ilkokul öğretmenin yaşıyorsa, Allah sağlıklı ömürler versin, 'Buna 4 işlemi bırak, bir işlem bile öğretememişim' deyip hayıflandığını duyar gibiyim." ifadesini kullandı.

Karahocagil, Akşener'in geçiş ücretini köprüyü kullananların da kullanmayanların da ödediğini söylediğini aktararak, bu hizmetin, bir şahsa yönelik olmadığını, her bir vatandaş için yapıldığını ve gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hangi formülü uygularsa uygulasın, hangi ittifakı kurarsa kursun 2023 seçimlerini kaybedeceğini ifade eden Karahocagil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin, 2023 seçimlerini kazanacağını kaydetti.

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1915 Çanakkale Köprüsü, Meral Akşener, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil'den, Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetine ilişkin sözlerine eleştiri Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil'den, Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetine ilişkin sözlerine eleştiri Açıklaması - Son Dakika
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