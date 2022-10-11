AK Parti'li Karahocagil: "Meclis, CHP'nin geçmişin günahlarını affettirme yeri değildir" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Meclis, CHP'nin geçmişin günahlarını affettirme yeri değildir"

11.10.2022 11:36
AK Parti'li Karahocagil: "Meclis, CHP'nin geçmişin günahlarını affettirme yeri değildir"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Meclis, Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yasakçı, vesayetçi zihniyetiyle yüzleşme, geçmişin günahlarını affettirme yeri değildir.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Meclis, Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yasakçı, vesayetçi zihniyetiyle yüzleşme, geçmişin günahlarını affettirme yeri değildir." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

CHP'nin 28 Şubat sürecindeki tutumunu anlatan Karahocagil, "Yahu ikna odalarının mimarlarını, kendi sıralarınızdan vekil yapan siz değil miydiniz? Biz çözmeye çalışırken engel olan, köstek olan siz değil miydiniz? Bugün yapılan iğrenç bir ikiyüzlülüktür, siyasi şovdan öte bir şey değildir. Meclis, Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yasakçı, vesayetçi zihniyetiyle yüzleşme, geçmişin günahlarını affettirme yeri değildir. Çok şükür ki iktidar olmamız ile birlikte o günler geride kaldı ancak sanki o zihniyet gençlerimize bu zulmü yapmamış gibi gençlerimizin umutlarını, hayallerini mahvetmemiş gibi başörtüsü meselesini ortaya atıp, güya yeni teklif getiriyorlar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Meclis, CHP'nin geçmişin günahlarını affettirme yeri değildir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Meclis, CHP'nin geçmişin günahlarını affettirme yeri değildir" - Son Dakika
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