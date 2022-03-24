AK Parti'li Karahocagil: "Ülkemizi kalkındırmak adına yaptığımız icraatlar ortada" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Ülkemizi kalkındırmak adına yaptığımız icraatlar ortada. Söz vermek her kişinin, sözünde durmak er kişinin yani AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, savaşlardan en çok etkilenenlerin ve zarar görenlerin zayıflar, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olduğunu belirterek, "Filler tepişirken çimenler tarumar olur. Sonuç: Kendilerini dünyanın jandarması sayan beş devlet, insanlığı öldürüyor. İnsanlığa zulmediyor." diye konuştu.

Savaşın dili, dini, ırkı ve mezhebinin olmadığını ifade eden Karahocagil, masumun her yerde masum, zalimin her yerde zalim olduğunu vurguladı.

Sömürücü Avrupa devletlerinin ölümü, gözyaşını, dehşeti sadece Müslümanlara hak görürken yaşamayı ise Avrupalılara yakıştırdığını dile getiren Karahocagil, "Batı, Rusya'yı daha savaşın 6. gününde düşman ilan etti. Halbuki İsrail'i 30 yıldır alkışlıyor, tek söz söyletmiyor. Çünkü, Filistin'de yandaşlarının değil, Müslüman Filistin halkının kanı akıyor. Ta ki dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a kadar. Nihayet bir lider çıkar, 'Dünya beşten büyüktür' diyerek tüm oyunlarını bozar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Karahocagil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde verdiği ve yerine getirmediği vaatleri sıralayarak, şöyle devam etti:

"Bu vaatler balon olup uçtu. 'Dün dündür bugün bugündür' deyip sözlerinden cayamaz, işin içinden de çıkamazsın. 'Sen aslansın, sen kaplansın, sen yiğitsin' deyip çok sırtını sıvazlayıp, seni şişirdiler ama sen de vaatlerin gibi balon olup uçacak ya da söneceksin İmamoğlu. Benden sana nasihat; tutamayacağın vaatlerde bulunma. Yapamıyorsan küçük, gülünç duruma düşmeden ya da rezil olmadan çek git yoluna. Ülkemizi kalkındırmak adına yaptığımız icraatlar ortada. Bilinen bir gerçek, söz vermek her kişinin, sözünde durmak er kişinin yani AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir."