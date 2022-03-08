AK Parti'li Karahocagil: "Yaptırımlar Putin'e geri adım attırmaz" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Yaptırımlar Putin'e geri adım attırmaz"

08.03.2022 13:39
AK Parti'li Karahocagil: "Yaptırımlar Putin'e geri adım attırmaz"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uygulamak istediği yaptırımlar Putin'e geri adım attırmaz." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uygulamak istediği yaptırımlar Putin'e geri adım attırmaz." dedi.

Karahocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bağımsızlığı kabul edilmiş her devletin egemenlik hakkı olduğunu belirtti.

"Etnik milliyetçilik" adı altında başka hesaplar güdülerek bir ülkenin işgal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Karahocagil, şunları belirtti:

"Bu, akla ve mantığa sığmayan, uluslararası hukuka aykırı olağanüstü bir durumdur. ABD ve Avrupa Birliğinin de bu durumu bahane edip Rusya'ya yaptırım uygulamaya çalışması medeni, barışçıl, hak ve özgürlük yandaşı ülkeler olduklarından elbette değildir. Geçmişten günümüze kadar tanıklık ettiğimiz birçok olayda başrol oynayan, maskelerinin altında gerçek yüzlerini bildiğimiz ABD ve Avrupa ülkeleri Afganistan, Irak, Somali, Filistin'de yaşanan savaşlarda neredeydiler? Batı ülkeleri savaş sürecinde bile ayrımcı ırkçı tutumlarını devam ettirmektedirler."

Ukrayna Rusya savaşının asıl mağdurunun siviller olduğunu belirten Karahocagil, "ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uygulamak istediği yaptırımlar Putin'e geri adım attırmaz." dedi.

Karahocagil, stratejik öneme sahip Türkiye'nin savaş döneminde yaşanabilecek risklere karşı öngörülü olup, doğu ve batı kanadında denge sağlayıcı duruşunu korumaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ukrayna Rusya savaşına ilişkin açıklamalarını eleştiren Karahocagil, iki liderin arasında görüş ayrılıkları olduğunu, muhalefetin bölücü bir zihniyete sahip olduğunun söyledi.

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Vladimir Putin, AK Parti, Amasya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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