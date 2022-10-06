AK Parti'li Keşir: Bugün kızların yüzde 49,5'i üniversiteye gidebiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Keşir: Bugün kızların yüzde 49,5'i üniversiteye gidebiliyor

06.10.2022 13:34
AK Parti'li Keşir: Bugün kızların yüzde 49,5'i üniversiteye gidebiliyor

AK Parti'li Keşir: Bugün kızların yüzde 49,5'i üniversiteye gidebiliyorAK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Biz 2002'de iktidara geldiğimizde, üniversite çağına gelip de üniversiteye giden kız çocuklarının oranı yüzde 13,5'ti.

AK Parti'li Keşir: Bugün kızların yüzde 49,5'i üniversiteye gidebiliyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Biz 2002'de iktidara geldiğimizde, üniversite çağına gelip de üniversiteye giden kız çocuklarının oranı yüzde 13,5'ti. Bugün 81 ilde açılan üniversitelerle kız çocuklarının yüzde 49,5'i artık üniversiteye gidebiliyor. Bu oran erkeklerde yüzde 40. Niye bunu söylüyorum? Eşit fırsatlar verdiğinizde kadınlar, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber 29 Eylül 2021'de başlattıkları 'Nerede Kalmıştık?' projesi ile lise eğitimlerini yarım bırakmış kadınların eğitimlerini tamamlamaları için bir şanslarının olduğunu bir kez daha hatırlattıklarını söyledi.

Eğitimin ömür boyu devam ettiğini ve hangi sebeple olursa olsun yarım bırakılan lise eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili programlarıyla tamamlanabileceğini kaydeden AK Parti'li Keşir, bugüne kadar projeye başvurup lise eğitimine başlayan kadın sayısını 21 bin 176 olduğunu belirtti. Keşir, bu dönemin son kayıt gününün 14 Ekim olduğunu anımsatarak, "Hem geçen yıl kayıt yapmış eğitime devam edenlerle hem de hiç bu sürece başlamamış, liseyi terk etmek zorunda kalmış ya da hiç liseye başlayamamış 20 yaş üzeri kadınlara buradan çağrı yapalım. 'Nerede Kalmıştık' diyelim ve hem online hem de ilçe ya da il müdürlüklerine giderek başvuru yapabilirler. Eğitimin önemi fırsat eşitliğidir. Hem cinsiyetler hem de sosyoekonomik yapılar arası farklılığı giderebileceğimiz yegane araç eğitimdir" diye konuştu.AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde, üniversite çağına gelip de üniversiteye giden kız çocuklarının oranının yüzde 13,5 olduğunu belirten Keşir, şunları söyledi:  "Bugün 81 ilde açılan üniversitelerle kız çocuklarının yüzde 49,5'i artık üniversiteye gidebiliyor. Bu oran erkeklerde yüzde 40. Niye bunu söylüyorum? Eşit fırsatlar verdiğinizde kadınlar, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bu tabii bir domino taşı etkisi yaratıyor. Aynı zamanda bizim iş gücü piyasalarına ve karar alma mekanizmalarımıza katılımımız gibi verileri de çok etkileyen bir şey. Eğer bugün biz kadının sosyal hayata, iş hayatına, siyasi hayata katılımını bir yerde tartışacaksak önce eğitimde fırsat eşitliği var mıydı? Bunu yakalamış mıydı? Bunu konuşmamız lazım. Bugün aslında geçmişte eğitimini alamayan kümelenmiş bir yığın da var. İşte biz bu tür kampanyaları niye özellikle lise eğitimi üzerine kurduk? Çünkü lise eğitimi tamamlayanlar mutlaka bir üniversite eğitimi hayali kuruyorlar. Bu da bir meslek öğrenmek, uzmanlaşmak ve artık vasıflı birey haline gelmek demek. Kadın aynı zamanda kalkınmanın bir parçası, beşeri sermayenin önemli bir unsuru. Diyoruz ki kadını dışlayan bir toplum aynı zamanda gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir"

Görüntü dökümü:

- Ayşe Keşir'in konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera:  Elif ER- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,


YORUMLAR
500
Lise eğitimleri yarım kalmış kadınlar için kayıt yenileme işlemi 14 Ekim'de sona eriyor Lise eğitimleri yarım kalmış kadınlar için kayıt yenileme işlemi 14 Ekim'de sona eriyor Bartın haber... AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu Bartın haber... AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu etti (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu etti (1)
Kaynak: DHA

Ayşe Keşir, AK Parti, Nerede, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Keşir: Bugün kızların yüzde 49,5'i üniversiteye gidebiliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Keşir: Bugün kızların yüzde 49,5'i üniversiteye gidebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement