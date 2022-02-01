AK Parti'li Ödünç: "AK Parti'li belediyeler, gece gündüz demeden çalışıyor" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti'li belediyelerin Bursa'nın yarınları için gece gündüz demeden var gücüyle çalıştığını söyledi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Bursa'da yaptıkları yatırımları anlattı.

AK Parti'li belediyelerin Bursa'nın yarınları için gece gündüz demeden var gücüyle çalıştığını vurgulayan Ödünç, Osmangazi Belediyesinin Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) ile Osmangazi Atletizm Salonu'nu hizmete açtığını bildirdi.

Ödünç, "BAREM'de yaşlılara, alzaymır hastalarına ve engellilere hizmet verilecek. Bodrum ve zemin dahil 5 katlı binanın içinde 200 yatak kapasiteli huzurevi de yer alıyor. BAREM, büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye'de kendi alanında bir ilk olacak. Osmangazi Atletizm Salonu ise büyüklüğü itibarıyla ülkemizin ikinci kapalı atletizm salonudur. Osmangazi Kapalı Atletizm Salonu, uluslararası müsabakaların yapılabilmesi için Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAFF) standartlarına uygun şekilde projelendirilmiş ve inşaatı tamamlanmıştır." diye konuştu.

Bursa'da hizmetin kalitesini artırmak, modernleştirmek, kimliğine uygun yeni eserler kazandırmanın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Ödünç, bu tesislerin hayata geçmesinde katkıları olanlara teşekkür etti.