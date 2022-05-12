Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika
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Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

12.05.2022 13:59

Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu İzmir'in sorunlarını masaya yatırıldı AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentteki yatırımları görüşmek ve sorunların çözümleri konusunu masaya yatırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

İzmir'in sorunlarını masaya yatırıldı

İZMİR - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentteki yatırımları görüşmek ve sorunların çözümleri konusunu masaya yatırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından AK Parti'li Sürekli ile Başkan Soyer birer açıklama yaparak sorunların çözümü konusunda ilkesel anlamda anlaştıklarını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen görülmede kent gündemi ve İzmir yatırımlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin öne çıkan konularından bir tanesi de yıllardır kentin kanayan yarası haline gelen ve adeta bataklığa dönüşen "Basmane Çukuru" oldu.

Sorunların çözümü konusunda ilkesel olarak anlaştıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Müjde için erken ama bu kent için en önemli çıban başı diyebileceğimiz, en kronik hale gelmiş sorunlarından biri bu konuda uzun zamandır çalışma yapıyorduk ama sorun hala devam ediyor, kilit hala aşılamadı ve kör düğüme dönmüş bir tablo var. Bütün hazırlık çalışmalarının ardından çözülebilmesi için birlikte çalışacağımızı görüştük. Bundan da çok mutluyuz. Meseleyi arkadaşlarımızla beraber masaya yatırdık ve ne yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunduk. Umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

"Basmane Çukurunun çözülmesi konusunda ivedilikle her iki taraf olarak da hareket edeceklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir açısından çok verimli ve faydalı bir görüşme oldu. İlkesel anlamda bütün İzmirliler gibi bizler de siyaset yapan kişiler olarak Basmane Çukurunun ivedilikle çözümünden yanayız. İlkesel anlamda bu sorunun çözülmesi konusunda mutabık kaldık. Teknik çalışmalar var. Bu teknik çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Buraya gelmeden önce son başbakanımız Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ile beraber görüştük. Onlar da ilkesel olarak süratle bu işin çözülmesinden yanalar. Ama teknik çalışmaları görmek istiyorlar. Teknik çalışmaları beraber yapacağız. Ankara'yla da görüşerek yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.

Mezarlık sorunu da masaya yatırıldı

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti'li Sürekli, "Mezarlık sorunu da İzmir'in ivedilikle çözülmesi gereken bir konusu. Bu konuda çalışmalar vardı. Biz de Milli Emlak ile ilgili kısımda gerekli girişimleri yaparak bazı çözümler getirdik. Yetmedi. Daha ne yapılabilir konusunda mutabık kaldık. Mezarlık konusunu çözeceğiz. Bizim bir talebimiz oldu. Başkanımız bunu memnuniyetle karşıladı. Kentsel dönüşümde kooperatif modeline geçti İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bizim bu konuda çekincelerimiz var. Bunları başkanımıza ilettik. Başkanımız da bu konuda teknik sunum yapılması için gerekli iradeyi gösterdi. Gelecek günlerde bu konuda sunum da yapılacak. İzmir'in sorunlarının çözümleriyle ilgili her konuda mutabıkız. İzmir için her şeyi yapmaya her iki taraf da hazır" diye konuştu.

Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

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Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika


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