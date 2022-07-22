AK Parti'li Sürekli, Çeşme'de incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çeşme'de yangından zarar gören makilik alanda incelemelerde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, Çeşme'de çıkan yangınlar nedeniyle bölgede inceleme yaptı, Urla Orman İşletme Şefliğine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sürekli, orman yangınlarının siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün 2022 yılı yaz dönemi için orman yangınlarına karşı hava gücünü 118'e çıkarttığını aktaran Sürekli, 2003 yılında ortalama 40 dakika olan ilk müdahale süresi 2021 yılında 11 dakikaya kadar düşürüldüğünü söyledi.

Yangınla mücadelede Türkiye'nin birçok ülkeden çok daha başarılı bir performans sergilediğini belirten Sürekli, "Türkiye'nin yıllık çıkan yangın sayısı ve yanan alan miktarı ortalamaları açısından bakıldığında, yangının önlenmesi ve müdahalede, birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Binlerce yer işçisi, arasöz ve iş makinesi ise adeta bir ordu gibi orman yangınlarıyla savaşıyor." ifadelerini kullandı.

Orman işçilerinin emeklerine saygı duyulması gerektiğine vurgu yapan Sürekli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hedefimiz 2023 yılında toprakla buluşan fidan sayını 7 milyara çıkarmak. Son 20 yılda orman varlıklarımız 20.8 milyon hektardan 23.1 milyon hektara ulaştı. İzmir'in bugün orman varlığı yaklaşık 479 bin hektar, son 20 yılda İzmir'de toprakla buluşturulan fidan sayısı ise 131 milyon 890 bin. Çeşme'de incelemelerde bulunduğumuz bölgeye bu yıl içinde 15 bine yakın fidan dikildi. Yanan bölgelerin eski haline getirilmesi için gerekenler yapılacak. Biz de bu konunun yakından takipçisiyiz. Orman alanlarımızın artması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor."

Sürekli, yangında zarar gören Karaköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Lokmacı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.