AK Parti'li Taşkın: "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un yeşil alan eksikliğini de giderecek"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, İstanbul'un en çok ihtiyaç duyduğu yeşil alan eksikliğini de giderecek bir proje olduğunu söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamalarının, geçen pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve yarım milyonu aşan muhteşem katılımla, coşku içerisinde gerçekleştiğini anlattı.

Fetih törenleriyle birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin de temellerinin atıldığını; ilk fidanların dikildiğini anımsatan Taşkın, "Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un en çok ihtiyaç duyduğu yeşil alan eksikliğini de giderecek bir proje." diye konuştu.

5 milyon metrekarenin üzerindeki alanın, spordan pikniğe, kitap okumadan yürüyüşe, fuardan müzeye kadar her türlü faaliyetin yürütülebileceği bir bahçe olacağını dile getiren Taşkın, "Yaşlılardan çocuklara herkese hitap eden, günde bir milyon insanın yararlanabileceği bir yer haline gelecek." dedi.

Taşkın, yapılan her işi küçümsemeyi, değersizleştirmeyi siyaset tarzı haline getirmiş kimi zevatın, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olmasının ne anlama geldiğini kavramalarını beklemediklerini söyledi.