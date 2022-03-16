AK Parti'li Taşkın: "Çınar ağaçlarının kökünden kesilmesi bir tarih ve kültür katliamıdır" - Son Dakika
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AK Parti'li Taşkın: "Çınar ağaçlarının kökünden kesilmesi bir tarih ve kültür katliamıdır"

16.03.2022 16:43
AK Parti'li Taşkın: "Çınar ağaçlarının kökünden kesilmesi bir tarih ve kültür katliamıdır"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) çınar ağaçlarının kesilmesine ilişkin, "Çınar ağaçlarının kesilmesi bir tarih ve kültür katliamıdır.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) çınar ağaçlarının kesilmesine ilişkin, "Çınar ağaçlarının kesilmesi bir tarih ve kültür katliamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, Meclis'te AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da asırlık çınarların İBB tarafından kesildiğini ifade ederek tepki gösterdi. Beşiktaş'ta 112 ağacın kesilmesini kınadığını dile getiren Taşkın, çınar ağaçlarının kültürümüzde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Orman Bölge Müdürlüğünden kesim için izin alınmadığını ifade eden Taşkın, "Çınar ağaçlarının kökünden kesilmesi bir tarih ve kültür katliamıdır." diye konuştu.

Taşkın, İstanbul halkının her şeyin farkında olduğunu ve bunun hesabını da soracağını söyledi.

Serkan Bayram da İBB'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını ifade ederek, bir çevre suçu işlendiğini kaydetti. STK'leri göreve çağıran Bayram, arka planda rant olduğunu ve boğaz manzarasının daha rahat izlenmesi için ağaçların kesildiğini ifade etti. Bayram, yapılanları İstanbul halkının takdirine bıraktığını belirtti.

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Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Çınar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Çınar ağaçlarının kökünden kesilmesi bir tarih ve kültür katliamıdır' - Son Dakika


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