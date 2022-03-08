AK Parti'li Taşkın: "Kadına şiddet bir insanlık suçudur, asla kabul edilemez" - Son Dakika
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AK Parti'li Taşkın: "Kadına şiddet bir insanlık suçudur, asla kabul edilemez"

08.03.2022 14:00
AK Parti'li Taşkın: "Kadına şiddet bir insanlık suçudur, asla kabul edilemez"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, kadına şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, kadına şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Taşkın, "Kadınlarımız toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın her zaman merkezinde yer alan, annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız, kısaca varlıklarıyla hayatımızı anlamlı hale getiren hayat arkadaşlarımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Taşkın, toplumların varlığının da geleceğinin de kadınlarla mümkün olduğunu belirterek, aile merkezli, kadın ve erkek açısından adil ve uyumlu bir toplum yapısının geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.

Mutlu kadın ve uyumlu ailenin, müreffeh toplumun her zaman birinci öncelikleri olduğunu dile getiren Taşkın, "İnsani, siyasi, sosyal, ekonomik her alanda kadınlarımızın çok önemli mesafeler kat etmesini sağladık, kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34'ler seviyesine çıkardık. Aynı şekilde kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Kadınların parlamentodaki temsil oranı yüzde 4 iken yüzde 17'lerin üzerine yükseldi. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'e yaklaştı." bilgisini verdi.

Taşkın, karar alma mekanizmalarında ve istihdamda, kadınların temsili konusunda hala arzulanan seviyeye ulaşılamadığını ancak kat edilen mesafenin öneminin de görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınların yüz yüze kaldığı önemli sorunlardan birinin kadına yönelik şiddet olduğunu vurgulayan Taşkın, "Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, kadına el kaldıranları lanetliyorum. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez." dedi.

Taşkın, kadına yönelik şiddete karşı yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin en kısa sürede TBMM gündemine geleceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Kadına şiddet bir insanlık suçudur, asla kabul edilemez' - Son Dakika


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