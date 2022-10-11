AK Parti'li Taşkın: "Toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak adımları hayata geçirmeye çalışıyoruz" - Son Dakika
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AK Parti'li Taşkın: "Toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak adımları hayata geçirmeye çalışıyoruz"

11.10.2022 15:34
AK Parti'li Taşkın: "Toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak adımları hayata geçirmeye çalışıyoruz"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da her fırsatta ifade ettiği gibi AK Parti olarak; içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak adımları birer birer hayata geçirmeye çalışıyoruz.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da her fırsatta ifade ettiği gibi AK Parti olarak; içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak adımları birer birer hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, yeni ekonomi modeli ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli büyüme stratejisini benimseyen Türkiye'nin, bu uygulamanın meyvelerini almaya devam ettiğini söyledi.

İşsizlik oranının, 2018'den bu yana ilk kez tek haneli seviyelere gerilediğine işaret eden Taşkın, gelişmiş ülke ekonomilerinde küçülme ve negatif büyümeler yaşanırken, Türkiye ekonomisinin, işsizlik verilerinden de anlaşılacağı üzere öne çıktığını söyledi. Taşkın, "Cumhurbaşkanı'mızın 'Yeni ekonomi modeline geçiş yapıyoruz, enflasyonla mücadelede faiz indirimine gidiyoruz.' dediği günlerde dudak bükenler, 'İktisat teorilerine aykırı işler yapılıyor.' diyenler, BM'nin gelişmiş ülkeler için yaptığı faiz indirimi çağrısından sonra sus pus olmuş durumdalar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ekonomi ve iktisat paradigmalarını değiştiren adımları cesaretle bir bir atmasının önemini bugün çok daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'li Taşkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün esnaf ve öğrencilere müjdeler verdiğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da her fırsatta ifade ettiği gibi AK Parti olarak; içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak adımları birer birer hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

AK Parti, Ekonomi, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak adımları hayata geçirmeye çalışıyoruz' - Son Dakika

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